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大陸 大陸焦點 特派現場

長榮酒店官網「區分中國、台灣」　陸網炸鍋：停業吧看了就噁心

記者廖翊慈／綜合報導

中國網紅「張教官」近日在巴黎入住長榮桂冠酒店時，發現大廳的國旗串沒有五星旗，要求大廳經理將中國國旗掛上。大廳經理回應，「酒店有權決定，要如何佈置。」一名網友還發現，長榮酒店的官網將「台灣」及「中國」區分開來，兩件事讓陸網怒嗆「下架長榮酒店」。

據《中新社》報導，長榮酒店官網的「選擇酒店」一欄，「亞洲」區域下，包含「泰國」、「馬來西亞」、「台灣」、「中國」，其中把「台灣」和「中國」個別區分開成兩個選項。

▲▼長榮酒店官網「區分中國、台灣」。（圖／翻攝自微博）

▲長榮酒店官網區分「中國、台灣」。（圖／翻攝自微博）

相關貼文再度讓大陸網友們炸鍋，「停業吧，不缺一間飯店」、「定位都下架了吧，看了就噁心」、「下架，抵制它」、「這不給他封了嗎」、「長榮的英文 evergreen啊」、「看長榮的顏色就知道了」、「吃中國飯還砸中國鍋」、「強烈要求退出中國市場」、「下架不夠，應該直接標記他為台企酒店」、「還有長榮海運呢，他們是不想在中國船廠下單了嗎」。

「張教官」先前向該長榮酒店的大廳經理表示不滿，還多次要求酒店將五星旗掛上，「在我看來，這世界上的大國你們都掛上了，就是沒有掛中國國旗，這個狀況讓我跟我朋友心裡非常不舒服，有點失望。」

▲▼陸博主堅持長榮酒店要掛五星旗。（圖／翻攝自微博／張教官的有趣人生）

▲張教官堅持長榮酒店要掛五星旗。（圖／翻攝自微博／張教官的有趣人生）

一名自稱是該酒店行政主廚的楊先生也表示，自己曾三度向酒店抗議，大廳沒掛五星旗一事，「那個國旗串裡，原本是有中國國旗的，是台灣人蘇總經理拿下來，要求員工剪掉的，他是這個酒店裡權力最大的，他（蘇總）是故意的。」

▲▼陸博主堅持長榮酒店要掛五星旗。（圖／翻攝自微博／張教官的有趣人生）

▲▼巴黎長榮酒店的大廳經理親自回應張教官。（圖／翻攝自微博／張教官的有趣人生）

▲▼陸博主堅持長榮酒店要掛五星旗。（圖／翻攝自微博／張教官的有趣人生）

大廳經理當時則回應「張教官」，「國旗串是買來的，當初本來就沒有中國國旗，我們可以決定可以掛國旗、可以不掛國旗。」「拒掛五星旗」一事，讓大陸網友們揚言，要抵制長榮酒店。

長榮桂冠酒店對「五星旗」一事發出聲明，長榮桂冠酒店未來將持續精進，期望能提供更優質的服務，讓每一位賓客都能享受，更完美的住宿體驗。

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