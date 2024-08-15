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大陸 大陸焦點 特派現場

疑被總經理「剪掉」？巴黎長榮酒店未掛五星旗　主廚：故意的

記者廖翊慈／綜合報導

中國一名博主「張教官的有趣人生」近日到巴黎入住長榮桂冠酒店。 他在辦理入住時發現，大廳的國旗串中沒有五星旗，令他氣得向櫃台表示「拒絕入住」。一名自稱該飯店行政主廚的楊先生則向張教官表示，是台灣人蘇總讓工作人員剪掉的。

影片中，「張教官」向櫃台人員詢問，該酒店是否為台灣人開的，「中國是巴黎奧運金牌數量第一，為什麼大廳沒有中國國旗，我們自己有中國國旗，這是我的祖國，可以麻煩你們掛上去嗎？」

▲▼陸博主堅持長榮酒店要掛五星旗。（圖／翻攝自微博／張教官的有趣人生）

▲張教官堅持長榮酒店要掛五星旗。（圖／翻攝自微博／張教官的有趣人生）

櫃台人員耐心回應「張教官」，他沒有權力決定這件事，只有大廳經理才能，但當天是週日，無法聯絡大廳經理，「你（張教官）不能決定酒店大廳的任何擺飾。」

「張教官」氣憤地直接跟該名櫃台人員表示，「對不起我不住了」，並直接在現場取消訂單後，隨著友人們一起離開長榮酒店。「張教官」隨後找到一名自稱是飯店行政主廚的楊先生。

楊先生表示，自己曾三度向酒店抗議，大廳沒掛五星旗一事，「那個國旗串裡，原本是有中國國旗的，是台灣人蘇總經理拿下來，要求員工剪掉的，他是這個酒店裡權力最大的，他（蘇總）是故意的。」

▲▼陸博主堅持長榮酒店要掛五星旗。（圖／翻攝自微博／張教官的有趣人生）

▲▼楊先生收到的公司信件。（圖／翻攝自微博／張教官的有趣人生）

▲▼陸博主堅持長榮酒店要掛五星旗。（圖／翻攝自微博／張教官的有趣人生）

楊先生還表示，收到公司的回應他抗議的信件，「他信件中的意思是說，酒店不掛中國國旗是他們的權利，裡面還寫說『酒店的裝飾與你無關，與你的職責無關，也不會影響到勞動合同』，如果他要開除我，我就跟他抗議到底。」

據悉，相關事件引起陸網熱議，不少網友揚言，要抵制長榮集團旗下所有公司，「以後內地飯店一律標示台獨不得入內」、「去各預訂平台檢舉下架，抵制這家酒店」、「這事應該上報到外交部和國台辦，讓全中國關注一下」。「張教官」則表示，會持續向該長榮酒店跟進消息。

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