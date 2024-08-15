「一陣暈眩」撞死女志工！肇事男雙手上銬　兩眼血絲抵殯儀館複訊

▲小巨蛋車禍撞死女視障志工，肇事駕駛葉男雙手上銬，前往殯儀館複訊。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市南京東路四段昨(14日)傍晚發生一起死亡車禍，一名56歲的葉姓男子疑似太過疲勞，車輛偏移撞上人行道，波及3名行人，其中70歲的張女傷勢嚴重，當場失去生命徵象，經送醫搶救後仍宣告不治。今(15日)檢方在殯儀館相驗張女遺體，肇事的葉男也被帶到此處複訊，面對記者提問，均沉默低頭，未做任何回應。

警方調查，肇事的56歲葉姓男子昨天開車行經南京東路四段時，原先由東向西行駛，但經過寧安路口時，車輛卻突然向右偏移，接著失控衝上人行道，並且撞擊3名行人，造成張女傷重不治，另2人受傷。

葉男初步供稱，近日因家人病重，忙於奔波照顧，14日當天家人不幸離世，又忙著料理後事，為了維持生計還跑去送貨，身體不堪負荷，事發當下太過疲倦，開車開到一半突然感到一陣暈眩，才會恍神肇禍，為此感到相當自責。

而死者張女則是一名視障志工，退休後堅持身體力行回饋社會，主動到按摩小棧幫助視障者，事發當下張女正要引導視障者到捷運站，未料才出門120公尺，就遭到葉男駕車猛撞喪命。張女丈夫今相驗時悲痛直呼，「這件事情毀了我的人生，好好一個行善的人，突然間就離開我了，對我來說簡直晴天霹靂！」

在相驗後肇事的葉男也被警方帶到殯儀館，由檢方進行複訊，葉男現身時雙手上銬，低著頭不發一語，雙眼中滿是血絲，神態似乎十分疲憊；現場媒體提問，「有想跟家屬道歉嗎」、「會不會很後悔」、「當時發生什麼事、有疲勞駕駛嗎？」葉男均未回答，全程不發一語。