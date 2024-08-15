健身辣妹搶快左轉撞飛騎士　他搶救14天身亡...母忍痛原諒

記者黃宥寧／台北報導

憾！28歲崔姓辣妹駕駛小客車沿內湖路1段由西向東行駛，行經港墘路口時，卻未依交通號誌指示貿然左轉，48歲戴姓騎士閃避不及當場撞上，當場人車倒地，經搶救14天仍回天乏術，崔女被依法送辦。士林地檢署考量雙方和解，死者母親在失去愛子之痛中，願予自新機會，認以緩起訴處分為適當，但須向公庫支付8萬元。

▲28歲崔姓女子駕駛轎車行經北市內湖區撞上戴姓騎士。（圖／記者黃宥寧翻攝）

崔女今年1月6日清晨6時許，駕駛自小客車沿內湖路1段由西往東行駛，在港墘路口時，未等左轉燈亮起，直接貿然左轉，導致戴姓騎士煞車不及撞上，噴飛數公尺，導致顱骨骨折併顱內出血傷害，經送醫搶救仍於同月20日傷重不治。白髮人送黑髮人的戴母、戴姓胞弟提告。

偵查時，崔女深感愧疚自責難安，並表示現為健身教練，月薪僅有3至5萬、父母退休，每月得拿4000至5000元貼補家用，儘管生活不富裕，她仍努力彌補其過失，戴母面對失去愛子之痛中，展現寬容與慈悲，願意原諒崔女並接受和解金，給她一個自新機會。

檢察官認崔女並非有意釀禍，而是一時失慮所致，事後的悔過與反省態度誠懇，經此教訓後，相信她必將銘記在心、謹慎駕駛決定予以緩起訴處分，期間為1年，並向公庫支付8萬元，此外，需完成10小時的法治教育課程，以加強法治觀念。