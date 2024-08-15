　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

辦完癌逝哥後事撞死女志工！送貨男逾24小時未闔眼...夫妻含淚致歉

記者張君豪／台北報導

14日傍晚5時許，北市松山區南京東路4段發生一起自小客車衝上人行道、追撞3名路人釀1死2傷的嚴重車禍；事發後警方調查疑因葉男的哥哥當天凌晨過世，他整夜處理哥哥後事，白天又繼續去上班送貨，超過24小時沒有休息，當時正準備開車返回松山區住處，疑因疲勞駕駛導致恍神而釀禍。

▲疲勞駕駛的葉男訊後遭警方依過失致死罪嫌移送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）
▲疲勞駕駛的葉男訊後遭警方依過失致死罪嫌移送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

北市南京東路四段14日傍晚5點多發生一起死亡車禍，當時56歲葉姓男子疑似疲勞駕駛，開車衝向人行道，造成路人1死2傷慘劇。葉男供稱，他長期照顧重病哥哥，哥哥並在同日過世，他剛處理完後事，忙了一整天又去送貨，疑似太勞累才釀禍。至於死者張姓女子，是位善心視障志工，當時正在引導視障者行走無奈不幸遭撞死、另名視障者王男和24歲鄭女則身上多處擦傷、腳趾骨折、送醫後並無大礙。

▲▼小巨蛋車禍撞死女視障志工，肇事駕駛葉男前往殯儀館複訊。（圖／記者黃彥傑攝）
▲小巨蛋車禍撞死女視障志工，肇事駕駛葉男前往殯儀館複訊。（圖說下同／記者黃彥傑攝）

據調查，葉男（56歲）親哥14日當天因罹癌病重不治，他在台中陪伴兄長走完人生最後一程後，忙著聯絡親屬和葬儀業者辦理大哥後事，直到14日凌晨才北上，當天仍正常上班送貨，直到這起重大車禍發生前，葉男已連續24小時沒有休息。

根據道路監視器畫面及目擊者描述，當時葉男駕駛小客車從南京東路4段朝西方向行駛，當時正值下班尖峰時間，葉男車輛卻逐漸歪斜偏向外側車道，最終加速穿越寧安街口衝撞人行道釀禍。

▲▼小巨蛋車禍撞死女視障志工，肇事駕駛葉男前往殯儀館複訊。（圖／記者黃彥傑攝）

當時葉男忙了一整天，下班後正準備開車返回松山區住處稍事休息，未料疑因疲勞駕駛，在車上恍神，整輛車往右邊並逐漸加速，葉男似乎未發現車輛失控直到車禍發生，經警方酒測值為0，葉男及妻子在警局難過得說不出話來，頻頻向警方表達想跟傷亡者家屬致歉意願，「自己家裡剛發生不好的事，很抱歉又出車禍造成別人痛苦」。

檢警今天下午2時許在北市二殯相驗車禍死者大體，葉男並在警方押解下到場接受檢察官複訊，將以過失致死罪嫌移送偵辦。


►獨／無能數位部慘遭創意私房打臉　駭客怒發動毀滅攻擊刪除網站

►獨／補習班負責人針孔偷拍「女高中生如廁」　被搜出上百影片墜樓亡

►「喪屍煙油」入侵台灣首曝光　可鏘到「身體對折」成夜店新寵

ET快訊
快訊／地震搖超大！宜蘭紅綠燈掉落掛半空
快訊／地震狂搖　「台鐵4路段降速慢行」列車延誤
LIVE／規模5.7地震　氣象署最新說明
直擊／林郁婷簽到一半　突發生地震狂搖！
快訊／第4震！17:33規模4.7地震　最大震度4級
快訊／搖不停！17:33又地震　台北有感
一周內恐有規模4.5~5餘震　全台有感原因曝
「這次警報比地震快！」　各地民眾手機大響：搖一下超大力
17:06中部以北「搖超大」　網抖：蘇澳嚇到腿軟
快訊／10分鐘連3震！17:16規模4.3地震　最大震度4級
快訊／又搖了！17:16地震雙北有感
快訊／規模5.7地震！　北捷全線慢速行駛
快訊／17:06規模5.7「極淺層地震」　最大震度5弱
快訊／17:06地震！　全台超有感
快訊／國家級警報！　台北有感地震

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

剛認識就騙回家硬上！猴急男強吻男友人嘴舌乳頭　下場慘曝

快訊／地震搖超大！宜蘭羅東紅綠燈掉落垂掛半空　警消封路搶修中

血型揪姦情！AB型屏東男「生下O型女兒」　妻認了：是同事的種

獨／孫安佐10／12將現身格鬥賽　對決打他的「台中燒打雞」

屏東角頭「鴨頭」高雄遇伏中2槍身亡　槍手：50萬賭債糾紛

辦完癌逝哥後事撞死女志工！送貨男逾24小時未闔眼...夫妻含淚致歉

路寬縮一半...急閃對向車撞護欄翻覆　霧峰這路口今年已8起事故

抵押土地來台打工「日薪254比泰國還低」　可憐4泰男慘遭囚禁

快訊／台南後壁區轎車撞護欄　一家4口驚魂！2人一度受困

美女議員爆立德棒球場「帳目亂核銷」　官員用3萬6公帑買咖啡機

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

統神被酸跟黃子佼是兄弟怒了　蹦闆線上反嗆：那為啥我是89

三振舞跳一半「請警察借過」　網友見慈妹大膽舉動笑翻XD

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

孫鵬要兒子「看《角頭》學倫理」　王陽明破億送手錶..他：帶孫安佐遊街！

女友開口「問你一個問題」他求生欲強狂輸出笑翻網

剛認識就騙回家硬上！猴急男強吻男友人嘴舌乳頭　下場慘曝

快訊／地震搖超大！宜蘭羅東紅綠燈掉落垂掛半空　警消封路搶修中

血型揪姦情！AB型屏東男「生下O型女兒」　妻認了：是同事的種

獨／孫安佐10／12將現身格鬥賽　對決打他的「台中燒打雞」

屏東角頭「鴨頭」高雄遇伏中2槍身亡　槍手：50萬賭債糾紛

辦完癌逝哥後事撞死女志工！送貨男逾24小時未闔眼...夫妻含淚致歉

路寬縮一半...急閃對向車撞護欄翻覆　霧峰這路口今年已8起事故

抵押土地來台打工「日薪254比泰國還低」　可憐4泰男慘遭囚禁

快訊／台南後壁區轎車撞護欄　一家4口驚魂！2人一度受困

美女議員爆立德棒球場「帳目亂核銷」　官員用3萬6公帑買咖啡機

虎航股價遇「空襲」　並列19檔注意股

貿協全新品牌「360°MOBILITY Mega Shows」　開放參展報名

只差1面！　ChatGPT曾「預測巴黎奧運」中國奪下90面獎牌

剛認識就騙回家硬上！猴急男強吻男友人嘴舌乳頭　下場慘曝

快訊／地震搖超大！宜蘭羅東紅綠燈掉落垂掛半空　警消封路搶修中

雲林虎尾高中雙星閃耀　2人錄取台大醫學系創紀錄

打造台東為國際級旅遊城市　饒慶鈴獲頒2024智慧城市卓越貢獻獎

寵妻魔人？祖克柏贈愛妻「巨雕示愛」網吐槽：呃不是很好看

英國披薩店小販癌症病逝　威廉凱特致信哀悼有洋蔥

先探／金融股業績讚　股價如鴨划水

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

社會熱門新聞

新生代狠角色淪槍下魂！「鴨頭」街頭遭狙殺

受邀拳賽當評審太白目　孫安佐挨打影片曝

獨／拳王反擊孫安佐　「台中燒打雞」還原全貌

男公園野戰女高中生　商議「內射價」5000元

行兇畫面曝！槍手小跑步射殺「屏東角頭」

可米小子變內鬼！　收「回扣千萬」判2年半入獄

做12次2次沒付錢！陳宗彥遭起訴　啪3酒店妹暗號曝光

藝人「黑支」出事了！酒後大鬧便當店搬椅砸人

遭熱油燙死虎斑貓「有主人」　健康萌樣曝

引導視障到捷運站…志工才走120M遭撞死！最後身影曝光

退休師千萬養老宅因凱米傾塌　現場驚悚畫面曝

3寶媽劈腿小王　綠帽夫獲賠40萬

即／成大驚爆詐領助理費　教授等11人被搜索帶回

即／柯獻金假帳案　端木正200萬交保

更多熱門

相關新聞

南投縣科技執法奏效　今年車禍數降12%

南投縣科技執法奏效　今年車禍數降12%

據交通部統計，道路交通事故有6成發生於路口，南投縣警察局因此分析轄內易肇事路口，自111年迄今陸續建置21處24小時全天候科技執法設備，統計今年1至7月底，共發生280件車禍，與去年同期比較減少38件，事故發生比率降低約12%，有效防制路口交通事故發生。

撞死女志工！肇事男雙手上銬抵殯儀館複訊

撞死女志工！肇事男雙手上銬抵殯儀館複訊

健身辣妹搶快左轉撞死騎士　獲緩起訴理由曝

健身辣妹搶快左轉撞死騎士　獲緩起訴理由曝

引導視障到捷運站…志工才走120M遭撞死！最後身影曝光

引導視障到捷運站…志工才走120M遭撞死！最後身影曝光

鬼月恐怖巧合...蘆洲這路口11天2車禍模式相同

鬼月恐怖巧合...蘆洲這路口11天2車禍模式相同

關鍵字：

車禍松山區疲勞駕駛人行道視障志工

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了

快訊／曾之喬懷孕了！

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

獨／孫安佐「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

快訊／17:06東部地震　全台超有感

新生代狠角色淪槍下魂！「鴨頭」街頭遭狙殺

受邀拳賽當評審太白目　孫安佐挨打影片曝

快訊／17:06宜蘭近海規模5.7「極淺層地震」　最大震度5弱

柯96萬素食費真相　竟是會計師沒按清除鍵

獨／拳王反擊孫安佐　「台中燒打雞」還原全貌

機車行師傅驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑

男公園野戰女高中生　商議「內射價」5000元

更多

最夯影音

更多

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面