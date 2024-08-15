辦完癌逝哥後事撞死女志工！送貨男逾24小時未闔眼...夫妻含淚致歉

記者張君豪／台北報導

14日傍晚5時許，北市松山區南京東路4段發生一起自小客車衝上人行道、追撞3名路人釀1死2傷的嚴重車禍；事發後警方調查疑因葉男的哥哥當天凌晨過世，他整夜處理哥哥後事，白天又繼續去上班送貨，超過24小時沒有休息，當時正準備開車返回松山區住處，疑因疲勞駕駛導致恍神而釀禍。



▲疲勞駕駛的葉男訊後遭警方依過失致死罪嫌移送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

北市南京東路四段14日傍晚5點多發生一起死亡車禍，當時56歲葉姓男子疑似疲勞駕駛，開車衝向人行道，造成路人1死2傷慘劇。葉男供稱，他長期照顧重病哥哥，哥哥並在同日過世，他剛處理完後事，忙了一整天又去送貨，疑似太勞累才釀禍。至於死者張姓女子，是位善心視障志工，當時正在引導視障者行走無奈不幸遭撞死、另名視障者王男和24歲鄭女則身上多處擦傷、腳趾骨折、送醫後並無大礙。





▲小巨蛋車禍撞死女視障志工，肇事駕駛葉男前往殯儀館複訊。（圖說下同／記者黃彥傑攝）

據調查，葉男（56歲）親哥14日當天因罹癌病重不治，他在台中陪伴兄長走完人生最後一程後，忙著聯絡親屬和葬儀業者辦理大哥後事，直到14日凌晨才北上，當天仍正常上班送貨，直到這起重大車禍發生前，葉男已連續24小時沒有休息。

根據道路監視器畫面及目擊者描述，當時葉男駕駛小客車從南京東路4段朝西方向行駛，當時正值下班尖峰時間，葉男車輛卻逐漸歪斜偏向外側車道，最終加速穿越寧安街口衝撞人行道釀禍。





當時葉男忙了一整天，下班後正準備開車返回松山區住處稍事休息，未料疑因疲勞駕駛，在車上恍神，整輛車往右邊並逐漸加速，葉男似乎未發現車輛失控直到車禍發生，經警方酒測值為0，葉男及妻子在警局難過得說不出話來，頻頻向警方表達想跟傷亡者家屬致歉意願，「自己家裡剛發生不好的事，很抱歉又出車禍造成別人痛苦」。

檢警今天下午2時許在北市二殯相驗車禍死者大體，葉男並在警方押解下到場接受檢察官複訊，將以過失致死罪嫌移送偵辦。



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