引導視障前往捷運站…志工「才走120M」遭撞飛慘死！最後身影曝光

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

台北市南京東路四段14日傍晚發生一起死亡車禍！一名56歲葉姓駕駛疑似疲勞駕駛，開車衝撞人行道，當場撞飛70歲張女、49歲王男，另外還有一名24歲鄭女遭波及。張女當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救仍宣告不治，據了解，張女是一名視障志工，事發當時引導王男走在人行道上，而她的最後身影也曝光。

▲當志工替視障引導遭車撞死，張女最後身影曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

根據警方調查，葉男14日傍晚5時許開車沿著南京東路四段東往西方向行駛，行經寧安路口時，因不明原因車輛一路向右偏移，衝上人行道，撞上3名路人，由於撞擊力道猛烈，70歲張女、49歲王男彈飛騎樓內，張女當場失去生命跡象，而王男、24歲鄭女則是分別受有手肘擦挫傷、大拇指骨折等傷勢。

警消獲報到場，趕緊將張女送醫搶救，但仍因傷勢過重宣告不治。肇事的葉男向警方供稱，近日忙於照顧重病家人，但家人仍於14日過世，他忙於處理後事，結束後又為了生計跑去送貨，事發時太過疲倦、突然感到一陣暈眩，才會恍神釀禍，為此他感到相當自責。

據了解，重傷身亡的張女是一名視障志工，事發當時她從按摩小棧出發，要引導王男走到捷運站，她讓王男先走出門，接著她關好燈、關上兩扇門離開，不料，2人才走到約120公尺遠的路口（一般步行時間約2分鐘）就發生憾事，最後身影令人鼻酸。

▲車禍現場畫面曝光。(圖／記者黃彥傑攝）