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社會 社會焦點 保障人權

鬼月恐怖巧合...蘆洲這路口11天2車禍模式相同　肇事者差11歲

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲區三民路與保和街交叉口在鬼月期間接連發生兩起相似的車禍事故，引發關注。8月3日，一名18歲邱姓騎士左轉時與對向行駛的休旅車相撞，導致頭部重創，目前仍昏迷不醒。11天後（不滿12天），15日凌晨一輛轎車在相同地點左轉時，再次與對向行駛的小貨車發生碰撞。更巧的是，兩起事故的肇事者年齡剛好相差11歲。

▲▼ 蘆洲車禍 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北蘆洲今天凌晨車禍 。（圖／記者戴上容翻攝）

8月3日晚間7時44分，18歲邱男騎機車左轉進入保和街，與對向直行的休旅車激烈碰撞。邱姓騎士當場失去生命跡象，經過手術搶救後，昏迷指數僅為3，目前仍未脫離險境。

▲▼ 蘆洲,車禍,機車 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 蘆洲11天前發生嚴重車禍 。（圖／記者戴上容翻攝）

今天凌晨4時50分，29歲嚴男駕駛轎車，同樣在三民路左轉進入保和街，與對向直行、58歲林姓司機駕駛的小貨車相撞，並波及路旁2輛機車。雙方酒測值均為0，且無人受傷。事後，嚴男表示，自己未注意到對向有車，而林男則稱來不及閃避，事故原因尚待進一步調查釐清。

▲▼ 蘆洲車禍 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲蘆洲今天凌晨車禍 。（圖／記者戴上容翻攝）

由於這兩起事故的地點與模式幾乎完全相同，只是機車變成轎車；兩案相隔11天（不滿12天），且肇事者年齡相差11歲，引發了不少聯想和討論，加上正值農曆7月，諸多巧合令人有點毛毛的。

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