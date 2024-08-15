　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

兼顧效率與品質　台南赤崁文化園區成功國小改造工程進度逾93％

▲台南市副市長趙卿惠14日率文化局、研考會等相關局處前往現勘，要求廠商兼顧趕工效率與施工品質，以利校園儘速啟用，讓擁有百年歷史的成功國小與珍貴文化資產共存共榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市副市長趙卿惠14日率文化局、研考會等相關局處前往現勘，要求廠商兼顧趕工效率與施工品質，以利校園儘速啟用，讓擁有百年歷史的成功國小與珍貴文化資產共存共榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市成功國小配合「赤崁文化園區改造工程」是市府持續列管的重大公共建設，目前成功國小校園工程進度已逾93％，台南市副市長趙卿惠14日率文化局、研考會等相關局處前往現勘，要求廠商兼顧趕工效率與施工品質，以利校園儘速啟用，讓擁有百年歷史的成功國小與珍貴文化資產共存共榮。

▲台南市副市長趙卿惠14日率文化局、研考會等相關局處前往現勘，要求廠商兼顧趕工效率與施工品質，以利校園儘速啟用，讓擁有百年歷史的成功國小與珍貴文化資產共存共榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

趙卿惠副市長昨在赤崁文化園區現場聽取改造工程進度簡報，台南市文化局指出，發現地下遺構讓工程必須分期、進行變更等措施因應，因而延後完工期程，目前成功國小校園工程進度已達93.116％，邁入完工前的最後收斂階段，雖大環境仍持續缺工、缺料，但施工團隊在動線安全和使用需求等面向皆沒有絲毫大意，仔細確保每一工項順利銜接。

▲台南市副市長趙卿惠14日率文化局、研考會等相關局處前往現勘，要求廠商兼顧趕工效率與施工品質，以利校園儘速啟用，讓擁有百年歷史的成功國小與珍貴文化資產共存共榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「此工程完工後的意義非凡！」趙卿惠副市長表示，赤崁文化園區改造是文化資產保存兼顧城市未來發展的重要工程，完工後可讓校園與文化園區相容發展，達成改造老舊校舍與解決周邊商圈停車需求等城市發展目標。

▲台南市副市長趙卿惠14日率文化局、研考會等相關局處前往現勘，要求廠商兼顧趕工效率與施工品質，以利校園儘速啟用，讓擁有百年歷史的成功國小與珍貴文化資產共存共榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

研考會說明，台南市政府由副市長定期召開重大公共建設推動會報，全力推動重大建設並持續管考機制，針對重要個案計畫進行評核與檢討，並透過不定期現勘視察，實地瞭解工程計畫辦理情形，務求台南市重要建設盡善盡美。

ET快訊
電視台門口堵人！　黑車掛紅布條「炎亞綸欠錢還錢」
女模控遭醫生侵犯　聽診器放乳暈上
「一陣暈眩」撞死女志工　肇事男雙手上銬...兩眼冒血絲
獨／孫安佐「遭拳王甩巴掌」　孫鵬回應了
快訊／雨彈往南！大雷雨炸6縣市　暴雨「示警範圍」出爐
37歲「鴨頭」中彈亡！兇殘背景曝光
LIVE／奧運選手簽名會　林郁婷來了
唐治平去哪了？手機遺失「失聯8天」　友人籲網友幫協尋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

民雄大士爺祭結合科技　數位發展創新搭配宗教傳承

慶讚中元傳播愛　屏東台電區處捐1650公斤白米+物資

國泰世華屏東分行半年攔詐22件保千萬　獲頒「阻詐楷模」

兼顧效率與品質　台南赤崁文化園區成功國小改造工程進度逾93％

南市府公布六甲大火捐款帳戶　黃偉哲：善款交信託保障長女未來生活與教育

中埔分局校園反毒婦幼宣導　安全教育向下扎根

活絡在地觀光！花蓮試辦新城老街環線「302A 」　8 ／15開駛

沈寂129年！撒奇萊雅族火神祭音樂劇　 9／6花蓮首演

防六甲惡火死亡憾事重演　南消防災宣導籲重視居家安全

屏警3天取締大型車違規260件　行駛禁行路段223件最多

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

統神被酸跟黃子佼是兄弟怒了　蹦闆線上反嗆：那為啥我是89

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

三振舞跳一半「請警察借過」　網友見慈妹大膽舉動笑翻XD

孫鵬要兒子「看《角頭》學倫理」　王陽明破億送手錶..他：帶孫安佐遊街！

與爸2月未見女兒飛撲擁抱　把握時間黏緊緊好溫馨

民雄大士爺祭結合科技　數位發展創新搭配宗教傳承

慶讚中元傳播愛　屏東台電區處捐1650公斤白米+物資

國泰世華屏東分行半年攔詐22件保千萬　獲頒「阻詐楷模」

兼顧效率與品質　台南赤崁文化園區成功國小改造工程進度逾93％

南市府公布六甲大火捐款帳戶　黃偉哲：善款交信託保障長女未來生活與教育

中埔分局校園反毒婦幼宣導　安全教育向下扎根

活絡在地觀光！花蓮試辦新城老街環線「302A 」　8 ／15開駛

沈寂129年！撒奇萊雅族火神祭音樂劇　 9／6花蓮首演

防六甲惡火死亡憾事重演　南消防災宣導籲重視居家安全

屏警3天取締大型車違規260件　行駛禁行路段223件最多

民雄大士爺祭結合科技　數位發展創新搭配宗教傳承

陳宗彥涉性招待被起訴　民眾黨團要監院重啟彈劾：還有臉護航？

台灣大哥大遭NCC罰900萬曝光「調解細節」：強行縮頻損害用戶權益

疑「開車用手機」行為遭炎上！王齊麟露面回應：不好的地方改進

30歲男短短數月「暴肥25公斤」　醫示警：男性荷爾蒙失調釀禍

美女議員爆立德棒球場「帳目亂核銷」　官員用3萬6公帑買咖啡機

甜寵陸劇《私藏浪漫》5大看點！魏哲鳴「霸總級撩妻」小成本登平台年冠

網購中元拜拜美食今天下單明天到　再推大甲鎮瀾宮、霞海城隍廟代客普渡

三貂嶺溪中抱山羌遭炎上！　他還原經過：怕牠嚇暈「幫呼呼」

交通部推機車學習駕駛證「考照前先上路訓練」　明年擴大補助

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

地方熱門新聞

小花蔓澤蘭繁殖力強　桃園展開除蔓換現金

慰安婦銅像將流離失所蔡宗豪呼籲市府積極處理

皇家酒廠推《進擊的巨人》艾連葉卡造型酒

自己財產自己護台南順越工業企業義消成軍

台南推9月敬軍月專屬優惠感謝國軍官兵

屏科大教室門鎖故障學生受困 消防局破鎖救人

崑山科大7度獲教育部高教深耕補助奪全國私科第二

南消防災宣導籲重視居家安全

公布六甲大火捐款帳戶善款交信託保障長女生活與教育

青年就業領航計畫協助青年更有自信

屏東男生活陷困頓...內埔警伸暖手

五星級鐵窗牌月餅降價　8/22開放訂購

徐榛蔚傅崐萁再籲海資館落腳花蓮　規劃跨港大橋

嘉興國小合唱團合唱大賽雙金獎

更多熱門

相關新聞

退役R38柴電機車、最小救險吊車進駐　潮州鐵道園區新亮點

退役R38柴電機車、最小救險吊車進駐　潮州鐵道園區新亮點

屏東潮州鐵道文化園區2022年開幕，吸引超過65萬人入園，園區近日新增退役R38柴電機車、台鐵噸數最小的日立38噸救險吊車，成為園區新亮點，使得館藏更為豐富，台鐵公司表示，未來將增加公共藝術造景及多輛文創車廂。

七彩腦髓舍利+233米金剛經　金門展出

七彩腦髓舍利+233米金剛經　金門展出

林田山景觀及房舍修復　獲優良農建工程

林田山景觀及房舍修復　獲優良農建工程

「和通蔣勳書房」 6月9日開始試營運

「和通蔣勳書房」 6月9日開始試營運

發懶不想動？「5個方法」教你克服懶散

發懶不想動？「5個方法」教你克服懶散

關鍵字：

效率品質.台南赤崁文化園區成功國小

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了

快訊／曾之喬懷孕了！

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

受邀拳賽當評審太白目　孫安佐挨打影片曝

柯96萬素食費真相　竟是會計師沒按清除鍵

獨／拳王反擊孫安佐　「台中燒打雞」還原全貌

男公園野戰女高中生　商議「內射價」5000元

懶得排隊！上海妹嗆顧客：我那麼好看

機車行師傅驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑

可米小子變內鬼！　收「回扣千萬」判2年半入獄

鬼月住飯店　資深飯店經理人：「路沖房」絕對不住

他挖出張國煒「1句嗆酸民」　網：唯一不被討厭富二代

更多

最夯影音

更多

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面