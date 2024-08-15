兼顧效率與品質　台南赤崁文化園區成功國小改造工程進度逾93％

▲台南市副市長趙卿惠14日率文化局、研考會等相關局處前往現勘，要求廠商兼顧趕工效率與施工品質，以利校園儘速啟用，讓擁有百年歷史的成功國小與珍貴文化資產共存共榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市成功國小配合「赤崁文化園區改造工程」是市府持續列管的重大公共建設，目前成功國小校園工程進度已逾93％，台南市副市長趙卿惠14日率文化局、研考會等相關局處前往現勘，要求廠商兼顧趕工效率與施工品質，以利校園儘速啟用，讓擁有百年歷史的成功國小與珍貴文化資產共存共榮。

趙卿惠副市長昨在赤崁文化園區現場聽取改造工程進度簡報，台南市文化局指出，發現地下遺構讓工程必須分期、進行變更等措施因應，因而延後完工期程，目前成功國小校園工程進度已達93.116％，邁入完工前的最後收斂階段，雖大環境仍持續缺工、缺料，但施工團隊在動線安全和使用需求等面向皆沒有絲毫大意，仔細確保每一工項順利銜接。

「此工程完工後的意義非凡！」趙卿惠副市長表示，赤崁文化園區改造是文化資產保存兼顧城市未來發展的重要工程，完工後可讓校園與文化園區相容發展，達成改造老舊校舍與解決周邊商圈停車需求等城市發展目標。

研考會說明，台南市政府由副市長定期召開重大公共建設推動會報，全力推動重大建設並持續管考機制，針對重要個案計畫進行評核與檢討，並透過不定期現勘視察，實地瞭解工程計畫辦理情形，務求台南市重要建設盡善盡美。