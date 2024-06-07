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「和通蔣勳書房」　 6月9日水交社文化園區開始試營運

▲由台南市文化局、蔣勳文化基金會及和通文化藝術基金會，在水交社文化園區設置的「和通蔣勳書房」常設展，將於6月9日開始試營運，展出蔣勳老師深藏多年的手稿畫作，如卡繆、齊克果、卡夫卡等人肖像。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲由台南市文化局、蔣勳文化基金會及和通文化藝術基金會，在水交社文化園區設置的「和通蔣勳書房」常設展，將於6月9日開始試營運，展出蔣勳老師深藏多年的手稿畫作，如卡繆、齊克果、卡夫卡等人肖像。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台南市文化局、蔣勳文化基金會及和通文化藝術基金會，在水交社文化園區設置的「和通蔣勳書房」常設展，將於6月9日開始試營運，首檔展覽將推出蔣勳「文青時代」特展，展出蔣勳老師深藏多年的手稿畫作，如卡繆、齊克果、卡夫卡等人肖像，邀請市民在聆賞老師畫作時，品味自己的文青時代點滴，同時感受水交社日式建築的魅力。

▲由台南市文化局、蔣勳文化基金會及和通文化藝術基金會，在水交社文化園區設置的「和通蔣勳書房」常設展，將於6月9日開始試營運，展出蔣勳老師深藏多年的手稿畫作，如卡繆、齊克果、卡夫卡等人肖像。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔣勳老師表示，繼台東「蔣勳書房」的籌畫後，希望有更多合適的地點可以設置書房，分享畫作及著作給更多的鄉親。台南水交社文化園區是一處非常美的園區，很高興「和通蔣勳書房」能坐落在這個美麗的園區，希望民眾進到書房可以將自己的心靜下來，品味日式建築的工法，看著光影與老屋的交輝，欣賞一幅幅的畫作，拿一本書靜靜的閱讀，透過QRCODE聆聽作品，享受放鬆的美好時光。

▲由台南市文化局、蔣勳文化基金會及和通文化藝術基金會，在水交社文化園區設置的「和通蔣勳書房」常設展，將於6月9日開始試營運，展出蔣勳老師深藏多年的手稿畫作，如卡繆、齊克果、卡夫卡等人肖像。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市文化局謝仕淵局長表示，台南「水交社文化園區」原是水交社日式宿舍群區域，2019年整修完成，園區房舍整修後仍保原有古色古香的風貌，四周的環境景觀也非常綠意盎然，美侖美奐。希望在這樣的場地，藉由蔣勳老師的魅力，可以吸引更多愛好美學藝文的民眾來水交社文化園區走走。

▲由台南市文化局、蔣勳文化基金會及和通文化藝術基金會，在水交社文化園區設置的「和通蔣勳書房」常設展，將於6月9日開始試營運，展出蔣勳老師深藏多年的手稿畫作，如卡繆、齊克果、卡夫卡等人肖像。（圖／記者林東良翻攝，下同）

和通文化藝術基金會李怡寧董事長表示，水交社文化園區是台南市區一處非常美的場域，「和通蔣勳書房」常設展的設置希望能將老師對藝術美學的宏大能量也帶來台南，分享給喜歡蔣勳老師的鄉親們，書房裡面會有老師的畫作，第一檔就會展示蔣老師的珍藏「文青時代」特展，也有老師的相關著作及有聲QR code，美麗的場館搭配蔣勳老師的畫作，相得益彰，是大家絕對不能錯過的好地方，期待大家一起來感受日式建築與蔣勳老師對話的美。

「和通蔣勳書房」希望成為大家喜愛的書房，展出蔣勳老師相關的著作，也將不定期的更換展示主題，採免預約免費入場參觀，常設展將採無營利方式經營，首展分享老師的文青時代的生命足跡。敬邀喜歡蔣勳老師的朋友來到書房歡喜相聚，在書房裡感受「心悅神怡、寧靜美好」的氛圍。

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關鍵字：

蔣勳水交社文化園區營運

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