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退役R38柴電機車、最小救險吊車進駐　潮州鐵道園區新亮點

▲▼潮州鐵道文化園區新增退役R38柴電機車、台鐵噸數最小的日立38噸救險吊車。（圖／台鐵公司提供）

▲退役R38柴電機車進駐潮州鐵道文化園區，成為園區新亮點。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

屏東潮州鐵道文化園區2022年開幕，吸引超過65萬人入園，園區近日新增退役R38柴電機車、台鐵噸數最小的日立38噸救險吊車，成為園區新亮點，使得館藏更為豐富，台鐵公司表示，未來將增加公共藝術造景及多輛文創車廂。

台鐵公司指出，R38柴電機車為R20型第一批增備車，1961年自美國GM-EMD出廠，運抵台灣後擔任牽引高級客車的主力，直至電氣化後才逐漸退居二線，因曾經於潮州基地內擔任廠內調車工作，由潮鐵珍藏頗具意義。

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▲▼潮州鐵道文化園區新增退役R38柴電機車、台鐵噸數最小的日立38噸救險吊車。（圖／台鐵公司提供）

▲潮州鐵道文化園區新增退役R38柴電機車。（圖／台鐵公司提供）

日立38噸救險吊車曾經為台鐵噸數最小的柴油救險吊車，主要擔任車輛吊掛、迅速完成車輛復軌，災害搶救等任務，該車於1957年以美援供應合約計畫購置，並由日本日立製作所於1958年完工，末期配屬於高雄機務段（現已搬遷至潮州車輛基地），曾為高雄機務段搶修隊重要的配備。

▲▼潮州鐵道文化園區新增退役R38柴電機車、台鐵噸數最小的日立38噸救險吊車。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵噸數最小的日立38噸救險吊車，在潮州鐵道文化園區展示。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司董事長杜微表示，潮鐵今年已經新增嘟嘟遊園小火車、「坑爹車」、潮鐵森巴鼓隊、火車花燈造景、可愛動物互動場，以及舉辦多場泡泡趴踏等，未來更將增加公共藝術造景及多輛文創車廂，歡迎大朋友小朋友一起來體驗。

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