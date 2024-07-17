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超罕見！佛陀舍利展「七彩腦髓舍利+233米金剛經」金門展出

▲▼金門佛陀舍利展17日開展。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門佛陀舍利展17日開展。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

佛陀舍利展今日開跑！金門文化園區歷史民俗博物館於7月17日至8月18日盛大舉辦舍利展，由中華梵音白法螺佛教音樂推廣中心創辦人彭立發起，結合金門縣佛教會、金門縣文化園區管理所共同舉辦，除了展出佛陀血舍利、佛陀七彩腦髓舍利等，還有大陸藝術家黃珍居士集結眾多知名書法家揮毫撰寫，長達7年才完成的233公尺長的金剛經，相當值得一看。

《佛舍利光明遍照～愛與和平-佛陀舍利展》於7月17日舉辦盛大開幕儀式，8月18日圓滿日下午2:00至3:30時，於博物館內演藝廳舉辦「彭立覺有情祈福音樂會」，期望聆聽者能感受身心靈淨化，轉化煩惱障礙。展覽期間來自各地所有民眾均免費參觀及參與場內所有活動，參觀者可至現場免費索票還可以參加保平安小物抽獎活動。

▲▼金門佛陀舍利展17日開展。（圖／記者林名揚翻攝）

本次佛陀舍利展，特別展出難得一見的佛陀血舍利、佛陀七彩腦髓舍利、佛陀骨膜舍利、佛陀肉舍利，以及十大阿羅漢舍利。在金門展覽佛舍利具有更深意義，佛典裡曾提到，舍利是透過戒、定、慧的修持，加上自己大願力而成就的，十分稀有珍貴，讓瞻仰者及供養者都能發心生善，佛舍利於世恆存，如同佛住世，能令眾生憶念如來慈悲萬德，於佛法深生信心，進而發願常隨佛學，漸至成就無上菩提。

佛典中記載了阿育王的故事中只要有戰爭之處，供養佛舍利並宣揚佛法，若能消除內心的爭戰之火，即能轉化內在的貪、瞋、癡，就能快速平息戰火，恢復和平。

▲▼金門佛陀舍利展17日開展。（圖／記者林名揚翻攝）

曾家喻戶曉「感謝你的愛」主唱，也是兩岸音樂創作歌手彭立表示，這幾年許多國家都有戰爭，她親自帶領台灣義工至緬甸佈施、修建道路、挖井，看見民眾苦不堪言，相比台灣真是幸福的寶地，但人心卻是煩惱造業居多。

彭立指出，金門民風淳樸，卻因為幾百年來的戰火蹂躪，戰地的陰影深深的影響這塊土地，因此，她發願將佛教的精神結合藝術與生活化的方式，透過展覽、活動互動及結合金門在地的文化，讓大眾對於佛法有更深入的認知及新思維。

彭立主張「生活是修行的道場」，而過去曾是戰地的金門跟她有非常深厚的因緣，她曾在福慧寺連續舉辦三屆為兩岸八二三砲戰、古寧頭戰役舉辦梁皇寶懺法會 ，期這次透過佛舍利展及藝術心靈活動，能啟發大眾善念，提升對社會的情懷及對生活的幸福感！

▲▼金門佛陀舍利展17日開展。（圖／記者林名揚翻攝）

此次佛舍利展也獲得高僧上願下海長老為這場活動命名贈字「佛舍利光明遍照」，希望透過展覽，祈願金門從戰地化為心靈的聖地，讓兩岸更多人 來金門感受這祥和心靈的島嶼，並願佛光普照世界。

現場也展示了兩岸知名彩墨佛畫家慧松居士的佛畫，慧松居士也特別提供曾經於南京與佛陀頭蓋骨舍利同時展出的「四大天王」彩墨畫作；另外還有書法家王一明居士墨寶及大陸藝術家黃珍居士集結眾多知名書法家揮毫撰寫，長達7年才完成的233公尺長的金剛經。除此之外還有許多針對遊客所設置的禪修體驗分享空間，將帶給民眾不一樣的佛法藝術與生活，呈現愛與和平，體現佛舍利光明遍照的精神！

▲▼金門佛陀舍利展17日開展。（圖／記者林名揚翻攝）

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