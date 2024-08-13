讓「體育界走進體育部」　行政院籌備體育部將廣納選手意見

▲巴黎奧運中華隊選手返台，拳擊選手吳詩儀、陳念琴、林郁婷、賴主恩。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

為落實賴清德總統的政見，行政院長卓榮泰13日主持「體育暨運動發展部」籌備會議，討論籌設期程規劃、未來願景及任務等。政院人士說，行政院於今年5月啟動籌備作業，目前已在全國辦理4場論壇，陸續搜集各方建言，未來將擴大籌備諮詢小組，廣邀現、退役選手，以及各界人士參與，最終目標是要讓「體育界走進體育部」。

政院人士指出，北部場次的論壇有多名立委參與，一致表示支持體育部的成立，並期盼體育運動政策更具前瞻思維。過去2個月以來，由政委史哲召集相關部會多次研議，在設立方向部分，除了回應外界對國家投入資源照顧選手，強化培育、培力的期待之外，也會落實總統政見，推展全民運動、競技運動全民化，以及推動運動產業多元發展。

據轉述，卓榮泰於會中表示，體育部的設立不單是體育署升格，而是一個全新的「體育暨運動發展部」，未來將由行政院成立籌備小組，並在諮詢小組擴大邀請體育界及運動產業共同參與。

政院人士說，諮詢小組預計邀請多位現、退役選手參與，盼納入選手訓練、參賽等寶貴經驗，健全未來體育部的組織功能。

至於設立目標的部分，政院人士表示，將包括健全運動產業環境、開拓運動員多元職涯選擇、培育海洋及山林運動人才及運動參與，推廣社區運動風氣、打造台灣品牌國際賽事等。

此外，回應產業界需求、推動產業發展，也是體育部設立的目標之一。政院人士說，將同步成立行政法人「國家運動產業發展中心」，引進民間思維，在人才培育、跨域創新、產業推展，以及數位治理方面精進，盼用體育持續壯大台灣。