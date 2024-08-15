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《雲端上的白鷹》完整版上架開賣　玉管處於4遊客中心公開播放

▲《雲端上的白鷹》紀錄片完整版DVD即日起可於網路通路訂購。（圖／玉山國家公園管理處提供、記者高堂堯攝）

▲《雲端上的白鷹》紀錄片完整版DVD即日起可於網路通路訂購。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處繼上月發表國內首支瀕危物種熊鷹生活史影片《雲端上的白鷹》，目前完整版影片也於國家書店網路書局及五南書局等書店等通路上架；玉管處指出，8月中旬還將在東埔、塔塔加、梅山及南安等各遊客中心播放，歡迎愛好自然及關心熊鷹的民眾一起來觀賞。

玉管處近年來委託鴻奇文化事業，從110年至112年進行3年期熊鷹影片拍攝計畫，結合專業攝影技術，完整記錄南部園區南橫地區熊鷹家庭的繁殖育幼的生活史過程：包含小白鷹Uli出生，從幼時白絨絨的模樣，在親鳥的照料下逐漸成長到離巢，而Uli也是臺灣第一隻繫上衛星發報器熊鷹幼鳥，所有珍貴畫面都剪輯成22分鐘的影片，揭開熊鷹神秘面紗。

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玉管處指出，熊鷹是臺灣瀕臨絕種保育類野生動物，但目前國內對其生活史與生態習性的研究資料仍較為缺乏，該處自民國108年起迄今，委託國立屏科大學野生動物保育研究所教授孫元勳，進行熊鷹繁殖育幼、生態習性調查，並成功記錄3窩巢，與熊鷹的繁殖育幼過程；7月19日於國立自然科學博物館辧理《雲端上的白鷹》影片首映會，亦獲得廣大民眾的熱烈迴響。

玉管處表示，期待能藉此引起更多人對於生態保育的關注，一起愛護臺灣珍稀的自然資源；3分鐘精華版可上網搶先觀看（https://youtu.be/92d0TqPL354），即日起於以下網路通路開始販售完整版影片DVD：五南書局（https://www.wunanbooks.com.tw/product.php?isbn=30033765）、國家書店網路書局（
https://www.govbooks.com.tw/books/143334）。

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