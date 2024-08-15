阿豪在哪裡？高雄52歲女穿紅白拖　衝台中見體貼網友卻崩潰了

記者許權毅／台中報導

家住高雄的一名52歲盧女跟台中「阿豪」網路聊天2年，近日盧女鼓起勇氣跟阿豪約見面，卻苦等不到，盧女直闖阿豪住的社區，卻發現「查無此人」，瞬間晴天霹靂，加上錢已花光、手機沒電，只好跟警方求助，盧女僅穿著紅白拖，在派出所內大哭，直喊「想回家」。

▲高雄一名盧女上周要跟認識2年的台中網友阿豪見面，結果根本找不到人，崩潰大哭。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



第三警分局說，7日下午一名保全帶著盧女到派出所求救，稱盧女想到該保全任職社區找人，但整個社區都沒有「阿豪」這個人，希望警方能協助。52歲盧女說，他跟阿豪在網路認識2年多，2天前特地從高雄搭車來台中，又緊張又期待想跟阿豪見上一面，結果一直都很體貼的阿豪沒出現，只好靠所剩的1千元住一晚，希望隔一天能夠見面。

盧女硬著頭皮詢問，結果根本「查無此人」，讓他心情大受打擊，加上身上已經沒有錢、手機也沒電，根本無法聯絡上阿豪，只好到派出所求救。

盧女個性單純，她跟警方說，自己跟同住家人有嫌隙，平常只有阿豪會關心自己、打氣，尤其最近過得不好，才會想跟阿豪見面，現在結果讓她相當難過，只想要回家。員警見狀，趕緊幫忙盧女將手機充電，並申請「川資」讓盧女搭乘區間車回高雄。

警方說，盧女並無遭受詐騙或其他情況，但網路交友盛行，民眾拓展生活圈時，與網友見面時應保持謹慎，尤其初次見面更需提高警覺。