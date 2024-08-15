美女議員爆立德棒球場「帳目亂核銷」　官員用3萬6公帑買咖啡機

▲立德棒球場也出包，議員爆工程款帳目亂核銷。（圖／中職聯盟提供）

記者賴文萱／高雄報導

「上次是鐵條，這次是寶特瓶」，針對高雄澄清湖球場出包事件，高雄市議員白喬茵痛批，不過開賽四個月，就已經被挖出兩個秘寶。她加碼踢爆，另一個立德棒球場「工程款帳目亂核銷」，公帑被拿去幫運發局副局長辦公室添購36700元的咖啡機，狠酸忽視球迷權益也要先喝杯咖啡的精神，令人不解。

白喬茵指出，澄清湖球場不過開賽四個月，就已經被挖出兩個秘寶，是前端的工程問題還是後續的維護不夠力，估計邁市府自己也回答不出來。別說管理紀律了，另一個立德棒球場，連工程款也被發現帳目亂核銷。

白喬茵接著說，她接獲爆料，運發局局長室有一台咖啡機、同仁共同使用區有一台咖啡機，運發局副局長最近也幫自己辦公室添購一台36700元的飛利浦全自動咖啡機，「掏自己的錢喝咖啡我祝福，但如果副局長花的是公帑，而且還是「立德棒球場的工程款項」，那只能祝你喝咖啡不要嗆到。」

▲澄清湖球場4個月「挖出2大秘寶」，議員再爆運發局花維護費，買3萬6咖啡機。（圖／記者賴文萱翻攝）

「一張棒球場座椅3000元，這一台咖啡機可以更新12張座椅」，白喬茵狠酸，這個忽視球迷權益，也要先喝杯咖啡的精神令人問號。

她痛批，不論是立德棒球場、澄清湖棒球場或是其他31個自營場館，維護改建經費長年不夠用，要維修還得各區議員拚了老命爭取排隊輪修，結果花公帑買咖啡機買得如此毫不手軟？而且用途說明欄竟然敢寫「棒球場照明改善」，請問咖啡機按鈕按下去會射出甚麼我們凡人看不到的特殊波長嗎？

對此，巿府運動發展局表示，針對副局長室咖啡機，雖然同仁稱咖啡機為工程業務聯繫用途且因損壞汰換，並依據「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」辦理，但內部檢討，並不恰當。為求慎重，已經將相關資料移交政風及主計單位再次查核。

運動發展局強調，除要求爾後不得再有相關情形，且即日起局長室、副局長室的咖啡機移至第一和第二會議室，提供各科室接待工程業務聯繫使用。