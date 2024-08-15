神力萌娃！2歲尿布童推開鐵門逛街　爸也嚇到：不知他會開門

記者許權毅／台中報導

台中市南屯區近日傳出一起走失案件，有民眾發現南屯區干城街有一名包著尿布的男童，竟獨自走在街上，員警獲報前往「當保母」，見孩子年幼無法回答，只能接孩子先帶回派出所調閱監視器。鎖定男童住家後，就連男童父親都驚訝，以為孩子在樓下跟長輩看電視，竟推開鐵門外出。

▲台中市一名2歲男童近日獨自推開家中鐵門外出，嚇壞警方、家屬。（圖／記者許權毅翻攝）



第四警分局說，事發在2日上午，該名男童年僅2歲左右，對於警察叔叔的提問仍無法回答清楚，疑似因肚子餓不斷哭泣，員警輕聲安撫男童情緒，仔細檢視其身上並無受到不當照顧的狀況，當下決定將其帶返所提供飲用水和餅乾。

在警方、志工們細心陪伴下，打開卡通節目轉移注意力，男童也逐漸穩定，還在派出所內東張西望，也讓員警鬆一口氣，趕緊調閱監視器找尋男童路徑，藉此尋找住家。

經查，男童家就在事發地100公尺遠，警方立刻驅車前往。男童父親說，因為自己上大夜班剛下班，正準備休息，平時小孩由長輩代為照料，以為小孩與家人在樓下看電視，所以安心在樓上休息。

男童父親擔心地說，自己也不知道孩子會開外頭鐵門、獨自外出，雖然僅走出家門100公尺，但好險有員警、好心人幫忙，才沒釀意外。員警也說，要好好鎖住大門，以免類似情況再次發生。