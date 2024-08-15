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屏東角頭「鴨頭」高雄遇伏中2槍身亡　槍手：50萬賭債糾紛

▲▼左營槍擊 。（圖／民眾提供）

▲楊姓槍手（紅圈處）小跑步跑向停車場開槍行兇。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖、吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市左營區明華路一處停車場今（15）日中午11時許，屏東新生代角頭綽號「鴨頭」的陳姓男子（37歲）剛走出附近的桌遊店，就遭埋伏的楊姓槍手（35歲）上前連開多槍，其中2槍打中陳男腹部，陳當場倒地重傷，送醫搶救後仍宣告不治，行兇的楊姓男子在案發後約半小時，就攜2把槍到新莊所投案，據了解，他供稱是因為和陳男有50萬元的賭債糾紛，才憤而行兇。

左營分局15日11時許接獲民眾報案，左營區明華路停車場旁有人開槍，遂派線上警力迅速趕赴現場，鑑識後發現留有彈殼6顆，至少開了6槍，左營分局立即與刑警大隊共組專案小組積極追查，並報請橋頭地檢署指揮偵辦。

▲▼左營槍擊 。（圖／民眾提供）

▲楊姓槍手（紅圈處）行兇後快步逃離現場。（圖／民眾提供）

經調閱監視器畫面後，發現案發前身穿黑色上衣、白色短褲的楊姓槍手在明華一路旁停妥車後，先在後座拿取物品，接著一路小跑步，剛好陳姓角頭從桌遊店走出，和兩名友人走進停車場準備取車，楊男隨即朝著陳姓角頭開槍，現場眾人聽聞槍響嚇得連忙閃避。

而楊姓槍手在得手後，轉身又朝著停車處小跑步準備離開，但途中疑似發現自己似乎忘了什麼，又轉身回案發現場拿取，過程中太過慌張，還一度「噴裝」、疑似掉落彈匣，楊男見狀連忙彎腰拾取，又回到停車場補開數槍，最後才快步跳上駕駛座，開車逃離現場。

陳男友人隨即自行將傷者送往大同醫院，但傷勢過重，經搶救後陳姓角頭仍宣告不治。

槍擊案發生後約半小時，涉嫌開槍的楊姓男子開車帶著作案槍械至左營分局新莊派出所投案，並交付涉案槍枝2把，子彈42發，楊嫌初步向警方供稱，是因和陳男間的50萬元債務糾紛，憤而向陳男射擊腹部2槍。

據了解，被害的陳男綽號「鴨頭」，是屏東新生代黑道要角之一，行事作風兇狠，與人發生過不少糾紛，甚至演變成開槍互嗆，警方懷疑他在桌遊店出沒的行蹤被事先掌握，才會被開槍襲擊，也不排除幕後有人指使，教唆槍手行兇，正擴大清查相關案情。

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