卓榮泰稱「兩岸已開友善大門」　李彥秀批：民進黨仇中侵蝕判斷力

▲李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰昨日接受專訪時提到，政府對於對岸學位生來台就學、陸生納保等都展現善意，友善的門已經打開了。對此，國民黨立委李彥秀轟，民進黨「仇中」「反中」的意識形態已經侵蝕了基本判斷與邏輯能力。

李彥秀指出，賴清德政府上任不到三個月，「部長打臉院長」、「院長打臉總統」的荒謬劇碼不斷上演。卓榮泰稱，政府對中國大陸友善之門已經打開，希望中國大陸來的是觀光客、是學生、是信徒。結果立刻被抓包，今年上半年以「宗教教義研習」名義來台的陸籍人士僅有64人次，遠低於疫情前，對於宗教交流，政府仍專案申請，嚴格審查。

李彥秀批評，更離譜的是，賴清德一個星期前才對宗教界喊話，說「中國和共產主義是無神論，蓋廟是為了要統治，中國以統治、滲透、吸收台灣人民，對台灣國家安全影響很大，千萬不要被『拐走』。」民進黨根本將單純的兩岸宗教交流，當成是中共的「第五縱隊」。

李彥秀批，2019年當時民進黨副祕書長的林飛帆說，總統大選時，很多宗教勢力與中國系統連結在一起；今年6月陸委會副主委梁文傑又說，「不只媽祖，包括保生大帝、關帝爺、神農大帝，都是中共對台統戰的工具。」民進黨「仇中」「反中」的意識形態已經侵蝕了基本判斷與邏輯能力。梁文傑、卓榮泰、賴清德相互打臉，樂此不疲。請問，宗教團體到底應該相信誰？

