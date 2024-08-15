陸博主堅持要掛五星旗！巴黎長榮酒店經理：不掛是我們的權利

記者廖翊慈／綜合報導

中國網紅「張教官」近日在巴黎準備入住長榮桂冠酒店時發現，大廳的國旗串沒有五星旗，氣得拒住，並要求大廳經理將中國國旗掛上。大廳經理親自回應「張教官」，「我們酒店有權決定，我們要如何佈置我們的酒店，本來就沒有中國國旗。」

「張教官」週日入住時發現飯店未掛五星旗後，找來行政主廚楊先生確認此事。楊先生表示，「國旗串是為了奧運特別佈置的，原本有五星旗，後來被台灣人蘇總拿下來，讓員工剪掉了。」

▲張教官拒住長榮酒店。（圖／翻攝自微博／張教官的有趣人生）

大廳經理週一向「張教官」解釋，「這串國旗串是買來的，隨機出貨的，上面本來就沒有中國國旗，沒有的國旗，我們也不會再補掛上去，我知道是哪位員工跟你說是蘇總不讓掛的，但我們酒店有權決定，要如何佈置酒店，沒有中國國旗，那就真的抱歉。」

▲大廳經理表示，酒店有權決定大廳的佈置。（圖／翻攝自微博／張教官的有趣人生）

張教官又表示，先前向楊先生求證過，中國的住客占比60%至70%，「你們酒店的訂房量有300多個單，都是來自我們中國人，你們酒店這麼多中國人在這，沒看到五星旗，我只有一個訴求，就是能不能把中國國旗掛上去。」

大廳經理則回應，「我們平常都有做客源的國籍調查，中國住客大約4%至5%，國旗的部分，不好意思我們真的要拆掉了，這個酒店是長榮的，長榮身為我們所有人的雇主，我們可以決定可以掛國旗、可以不掛國旗。」

▲長榮酒店最終未將五星旗掛上。（圖／翻攝自微博／張教官的有趣人生）

張教官說道，「在我看來，這世界上的大國你們都掛上了，就是沒有掛中國國旗，這個狀況讓我跟我朋友心裡非常不舒服，有點失望，華人商會大活動都在你們酒店辦，我們再次請求能把中國國旗掛上。」

大廳經理明確表示，「我們之後會把國旗串整個拆掉。」張教官的友人再次提問，「拆掉前能不能掛上五星旗？」大廳經理回應，「很抱歉。」最終，張教官與友人只好無奈離開長榮酒店。

長榮桂冠酒店對此發出聲明回應，長榮桂冠酒店未來將持續精進，期望能提供更優質的服務，讓每一位賓客都能享受，更完美的住宿體驗。