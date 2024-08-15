日本女議員詐領助理費89萬　引咎辭職

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日本女議員廣瀨惠詐領助理費89萬　引咎辭職

▲▼自民黨岩手縣議員廣瀨惠。（圖／翻攝自　X）

▲自民黨岩手縣議員廣瀨惠。（圖／翻攝自X）

文／中央社

日本參議員廣瀨惠因涉嫌虛設人頭助理向國家詐領薪資，今天上午向參議院遞出辭呈，獲得受理辭去參議員職務。

日本TBS電視台報導，58歲的廣瀨涉嫌自前年到去年之間向國家詐領約400萬日圓（約新台幣89萬元），東京地檢特搜部上個月前往廣瀨的事務所等地搜索，廣瀨因此退出自民黨。

廣瀨是向國家申請這位公設第2秘書（公費助理）的職位，這位女性是廣瀨的一名男性公設第1秘書的妻子，實際上並未在廣瀨的事務所工作。這名男性公設第1秘書向特搜部表示，受到廣瀨的指示，將妻子的名義借出，秘書薪資等約400萬日圓幾乎全額交給廣瀨。

廣瀨為了負起責任，決定辭去參議員職務，今天上午向參議院遞出辭呈，獲准辭職。她發表聲明表示，「對於自己做出輕率的行為深切反省。對於支持者及國民，由衷表達歉意。」

日本放送協會（NHK）報導，廣瀨於前年的參議院選舉在日本東北的岩手選區，由自民黨提名參選，首度當選。後來，她擔任自民黨岩手縣連（地方黨部）的副會長。今年3月她被媒體爆料與外國人男性有婚外情後，她出面致歉，辭去自民黨岩手縣連副會長的職務。

儘管日本國會目前是休會期間，但廣瀨遞出的辭呈後，參議院議長尾辻秀久准許她辭職。參議院岩手選區的補選可能於今年10月舉行。

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