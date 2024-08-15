選手村「賠本133億」要賣掉！　伯明罕挽救破產卻被罵翻

▲2022年尚未完工的大英國協運動會選手村。（圖／翻攝birmingham.gov.uk）

記者吳美依／綜合報導

英國第2大都會區伯明罕（Birmingham）去年宣布實質意義上「破產」，如今計畫賠本3.2億英鎊（約新台幣133億元），賣掉2023年閒置至今的大英國協運動會（Commonwealth Games）選手村，以解決財務困境，卻招致猛烈批評。

伯明罕破產主因包括「同工同酬案」訴訟的巨額賠款，以及引入新IT系統卻數度延宕、計畫經費不斷累加所造成的財務黑洞。

伯明罕主辦2022年大英國協運動會，968戶的選手村工程因為新冠疫情大幅延宕，最終來不及、直到2023年才完工，運動員只好住進學生宿舍。事後，市議會計畫把選手村轉型為社會住宅，卻一直閒置著，如今計畫出售其中755戶，舒緩財務壓力。

▲大英國協運動會開幕式，喀麥隆代表團進場。（圖／路透社）

《天空新聞》指出，選手村耗資3.25億英鎊（約新台幣135億元）打造，其中2.92億（約新台幣121億元）是貸款，賣掉後還剩下1.42億至1.52億英鎊（新台幣59億至63億元）債務，未來40年每年必須分期償還800萬至900萬英鎊（約新台幣3.3億至3.7億元），預估總損失達3.2億英鎊。

議會報告指出，個別出售選手村公寓可能耗時超過5年，在此期間，市議會必須在「不穩定的市場環境中」砸下大筆成本維護建築。議會表示，剩下213戶仍將保留作為社會用途，被售出的住宅也可以對當地「住房供應做出可觀貢獻」。

不過，伯明罕市議會的作法引來大量質疑，反對者呼籲英國政府積極干預。議員可汗（Ayoub Khan）認為，這個決定相當沒道理，甚至可以說是一起醜聞，「我們有機會讓將近1000個家庭擺脫無家可歸的狀態，市議會卻選擇虧本售出這些房屋。」