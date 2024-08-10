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大陸 大陸焦點 特派現場

中植集團前主席等49人被起訴　涉非法吸收公眾存款

▲▼蓋房子，建設，房價，工人。（圖／CFP）

▲大陸房地產企業接連傳出暴雷。（圖／CFP）

文／中央社

據通報，北京市人民檢察院第一分院對中植企業集團前董事局主席等49人，以涉嫌非法吸收公眾存款罪提起公訴。中植集團去年正式爆雷，今年初法院受理該集團的破產清算申請。

澎湃新聞報導，北京市人民檢察院辦公室官方微信公號「京檢在線」9日發布消息稱，近期北京市公安局朝陽分局以中植企業集團有限公司前董事局主席高某某等49名犯罪嫌疑人，涉嫌非法吸收公眾存款罪，移送檢察機關審查起訴。

經北京市人民檢察院第一分院審查，對高某某等49人以涉嫌非法吸收公眾存款罪，向北京市第一中級人民法院提起公訴。

2023年11月中國中植集團發表「致投資者的一封致歉信」，承認嚴重資不抵債，存在重大持續經營風險，短期內可兌付債務的資源，遠低於整體債務至少人民幣2200億元（約新台幣9800億元）。中植集團正式爆雷。

同月北京市公安局朝陽分局通報，依法對中植系所屬財富公司（恒天財富、新湖財富、大唐財富、高晟財富）涉嫌違法犯罪立案偵查，對解某某等多名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。中植集團創辦人是於2021年去世的解直錕，警方通報的解某某可能是解直錕的親屬。

北京市第一中級人民法院微信公號今年1月發文稱，中植集團以不能清償到期債務，資產不足以清償全部債務，且明顯缺乏清償能力為由，向法院申請破產清算。北京市第一中級人民法院同月裁定受理中植集團破產清算申請。

據中植企業集團官網介紹，該公司創建於1995年，是中國領先的大型資產管理公司。

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