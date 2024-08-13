爽領70K「試用期剛過」存款全花光！新鮮人曬明細崩潰　一票人驚呆

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名頂大畢業的新鮮人最近剛過試用期，月薪落在70K的他，不到月中就把存款花光，這讓他不敢再亂花錢，更後悔直呼「現在連吃晚餐都不超過200元！」PO文掀起一陣討論，不少人看到明細後直搖頭，但也有網友安慰道，「錢沒有不見，只是變成你喜歡的樣子。」

網友在Dcard崩潰發文，表示「我是去年畢業的新鮮人，月薪70K，扣掉房租、勞健保，剩下62K，目前剛過了三個月試用期，但現在才快8月中，就把本燒光光了。」

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他坦言，之前沒有打工過，僅念研究所時有領微薄薪水，「現在算是我真的覺得自己有在賺錢的時刻，剛好我又有一些想做的事，像是打淨膚雷射、雷射除毛跟水飛梭，結果信用刷下去就變這樣了。」

▲原PO曬支出表。（圖／翻攝自Dcard）

原PO不禁感嘆，「往好處想是早做早享受，但現在就是真的沒本錢再亂花了，連吃晚餐都不超過200塊，好後悔！」

對此，網友紛紛回應，「才剛獨立就刷這些非必要支出，還不只一項，真的滿cocky的，歡迎來到現實世界」、「你的理財觀念不行，現在就發現有問題是好事，慢慢培養金錢觀吧！你薪水不錯，好好理財沒問題的」、「月薪七萬還這樣？還好我都不敢這樣亂花錢」、「不會啦！保養自己最好從年輕開始，老了就比較難救了」、「兄弟你這樣刷卡分期繳卡費，真的會無限循環更久，下次三思啦」。

不過，也有許多人笑讚，「這薪水贏過一大部份的台灣人了，想必你上班地點應該是雙北中心區域、竹科或是華亞」、「月薪7萬這樣還行，剛出社會很正常」、「好強...七萬，超羨慕」、「不錯啊，年紀輕輕就學到經驗，這樣也不錯」。