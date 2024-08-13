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陸千億元級鋼企破產！旗下子公司同時倒　逾1.8萬員工慘失業

▲▼千億大型集團破產！子公司同時崩潰。（圖／翻攝自中國青年網）

▲東嶺集團破產。（圖／翻攝自中國青年網）

記者鄭思楠／綜合報導

100餘家成員企業，400億元（人民幣，下同）總資產，18000餘名集團員工……，以1257億元營收，位列「2023年中國企業500強」榜單205位的大陸東嶺集團，日前宣布破產，旗下子公司也一起被拖垮。外界傳言，東嶺集團的破產在於其和房地產綁定太深。

據《華夏時報》報導，業內專家分析認為，東嶺集團破產主要是因為過度擴張、市場變化和管理不善。東嶺集團涉及的破產、司法案件、總執行金額、法人被限高等情況表明公司存在債務償還問題，存在不能償債或資不抵債的情況。

多年以來長居「500強」的東嶺集團近日出現在了破產被申請人之列。2024年7月25日，全國企業破產重整案件資訊網公布的（2024）陝03破申22號案件顯示，東嶺集團被陝西立邦軟體有限公司申請破產重組，辦理人為陝西省寶雞市中級人民法院。

該網站公布的（2024）陝03破申23號案件資訊顯示，東嶺集團旗下的陝西東嶺物資有限責任公司也被寶雞市金台區同盛昌商行申請破產。

東嶺集團的破產讓不少人都十分訝異，很多人對於東嶺集團的印象還停留在「千億元級民企」、「500強」等標籤上。東嶺集團微信公眾號最新的更新停留在今年2月9日。而去年9月20日，東嶺集團微信公眾號還公布了其連續第19次上榜「中國企業500強」的資訊，東嶺集團以1257億元位列「中國企業500強」榜單205位，同步發布的「中國服務業企業500強」榜單中，東嶺集團位列69位。

中國企業資本聯盟副理事長柏文喜表示，東嶺集團的破產可能會對東嶺集團的品牌形象和市場信譽造成損害。經濟學家、新金融專家余豐慧表示，東嶺集團作為大型民企，其破產會給當地乃至全國經濟帶來衝擊，特別是影響上下游產業鏈；其次，1.8萬名員工面臨失業風險；再者，金融市場也可能會有波動，關聯金融機構和投資者會受到影響；這次事件給其他企業敲響警鐘，提醒它們重視風險管理、保持財務穩定。

東嶺集團成立於1980年，1994年營業收入突破億元大關，1996年組建東嶺集團，經過多年的發展旗下企業眾多，主營業務涉及鋼鐵和有色冶煉、礦產能源、供應鏈服務等，是中國西部規模較大的鋅冶煉民營企業。

業務方面，不少人指出，東嶺集團的破產在於其和房地產綁定太深。東嶺集團的鋼鐵產能一度各類銷量超1000萬噸，位列鋼材銷量榜第一名。東嶺集團方面曾經公開表示，2022年「煉鐵成本的51%來源於焦炭和煤，冶金產業鏈的利潤都被煤礦卷走了」。

同時，房地產亦是東嶺集團所涉的業務方向之一。公開資料顯示，2018年還曾作為重整投資人，注資13億元盤活了當地爛尾8年的銀輝中心項目。2020年因為與電梯供貨商發生合同糾紛被法院凍結了帳戶，之後還與建築公司發生經濟糾紛。

在宣告破產重組之前，東嶺集團已經是官司纏身，天眼查監測數據顯示，截至8月2日，東嶺集團面臨著嚴重的司法訴訟問題，涉及145件司法案件，涵蓋買賣合同糾紛和借款合同糾紛等多個方面，被執行金額已經高達12.7億元。

另外，值得留意的是，在司法拍賣網上，東嶺集團所持長安銀行的股權被西安市碑林區人民法院公開拍賣，起拍價110754955.5元，每股折合2.17元，開拍日期為8月22日。

對此，柏文喜表示，東嶺集團涉及的破產、司法案件、總執行金額、法人被限高等情況表明公司存在債務償還問題，存在不能償債或資不抵債的情況。余豐慧認為，東嶺集團破產主要是因為過度擴張、市場變化和管理不善。在市場好的時候，東嶺集團採取激進策略，大量借貸擴大規模，導致負債率很高；隨著經濟環境變化，鋼鐵行業需求減少、價格下跌，加劇了財務壓力；再加上內部管理問題，比如決策失誤和資金鏈斷裂，最終導致了財務困境。

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