G奶「英國波神」欠稅遭通緝！還赴土耳其拉皮　返國在機場被逮

▲曾以藝名「喬丹」走紅的「英國波神」凱蒂普萊斯。（圖／翻攝自IG）



記者張方瑀／綜合報導

曾以藝名「喬丹」（Jordan）走紅的「英國波神」凱蒂普萊斯（Katie Price），曾靠著當當模特兒、作家兼歌手爆紅，但令人印象最深刻的，還是胸前一對34G豪乳。不過，她因欠稅未繳且未出庭應訊遭通緝，結果8日從土耳其返英時在機場遭逮捕。

根據BBC報導，現年46歲的普萊斯從17歲開始就沉迷於隆乳，，把「原裝B罩杯」一直升級到超兇34G傲人雙峰，就連臉蛋也逃不過整形手術，每隔一段時間就會被粉絲發現又變臉，事業版圖更涵蓋模特兒、實境節目藝人、作家等，甚至推出過個人系列商品。

▲凱蒂普萊斯兩度宣告破產。（圖／翻攝自IG）



不過，普萊斯於2019年11月首度宣告破產，她今年2月在破產相關的聽證會上，被法官要求在未來3年內，從她在OnlyFans網站的每月收入中拿出40%來償還她首次破產的債務。今年3月，她再度宣告破產，原因是她無法支付超過75萬英鎊（約台幣3100萬元）的欠稅。

法官曾經嚴厲警告凱蒂普萊斯，她必須出席7月30日的聽證會，結果她選擇無視法官的警告，並前往土耳其進行第6次的拉皮手術，8日在機場被逮捕時，頭上還包裹著紗布。

據了解，普萊斯遭逮後被拘留在西倫敦警察局，在當天晚間被保釋，並於9日出庭。破產和公司法庭副法官謝佛（Daniel Schaffer）也警告，她必須出席8月27日的聽證會，「你在那個時間必須出席，沒有任何如果或但是，你不能出國，不能去度假。」