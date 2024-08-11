姊姊拿她門禁卡「闖進選手村」　印度女摔角手慘被趕回家

▲印度選手恩蒂．彭格爾（左）敗給土耳其對手耶特吉爾（右），當晚又發生姊姊使用門禁卡的風波。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

印度19歲摔角選手恩蒂．彭格爾（Antim Panghal）出征巴黎奧運，姊姊卻嘗試使用她的門禁卡進入選手村，因此驚動當地警方。印度奧委會祭出嚴厲處分，把恩蒂與姊姊都送回家。

衛報、印度時報等外媒報導，7日晚間8時左右，恩蒂的姊姊妮莎（Nisha Panghal）試圖闖入選手村，被警察帶回問話。印度代表隊接獲通知寫道，「有人持有你們運動員的憑證，試圖透過員工入口進入奧運選手村」，在代表隊隊長的交涉下，才在當天深夜接出妮莎。

不過，恩蒂8日發布影片喊冤，自己7日賽後身體不適，在教練同意下，前往姊姊下榻的飯店休息。但是，她當時正發著高燒，才會請姊姊拿自己的門禁卡，回到選手村拿東西，「當局沒收門禁卡，並且把她帶到警察確認。這是她被帶去警局的唯一原因。」

VIDEO | There has been a disciplinary action against wrestler Antim Panghal at the ongoing Paris Olympics. The wrestler has issued her side of the story in a video:



"I had come here to Olympics, there was a bout yesterday. I got defeated. It is wrong that police had taken me.… pic.twitter.com/xVMrTpOMkP — Press Trust of India (@PTI_News) August 8, 2024

事實上，恩蒂7日才輸給土耳其對手耶特吉爾（Yetgil Zeynep），未料當晚又發生門禁卡風波。她因此受到懲處，被印度奧委會要求搬離選手村，住進巴黎飯店，並且搭飛機返鄉。據悉，這對姊妹已於9日回到印度。