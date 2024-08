姊姊拿她門禁卡「闖進選手村」　印度女摔角手慘被趕回家

▲印度選手恩蒂.彭格爾(左)敗給土耳其對手耶特吉爾(右),當晚又發生姊姊使用門禁卡的風波。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

印度19歲摔角選手恩蒂.彭格爾(Antim Panghal)出征巴黎奧運,姊姊卻嘗試使用她的門禁卡進入選手村,因此驚動當地警方。印度奧委會祭出嚴厲處分,把恩蒂與姊姊都送回家。

衛報、印度時報等外媒報導,7日晚間8時左右,恩蒂的姊姊妮莎(Nisha Panghal)試圖闖入選手村,被警察帶回問話。印度代表隊接獲通知寫道,「有人持有你們運動員的憑證,試圖透過員工入口進入奧運選手村」,在代表隊隊長的交涉下,才在當天深夜接出妮莎。

不過,恩蒂8日發布影片喊冤,自己7日賽後身體不適,在教練同意下,前往姊姊下榻的飯店休息。但是,她當時正發著高燒,才會請姊姊拿自己的門禁卡,回到選手村拿東西,「當局沒收門禁卡,並且把她帶到警察確認。這是她被帶去警局的唯一原因。」

VIDEO | There has been a disciplinary action against wrestler Antim Panghal at the ongoing Paris Olympics. The wrestler has issued her side of the story in a video:



"I had come here to Olympics, there was a bout yesterday. I got defeated. It is wrong that police had taken me.…