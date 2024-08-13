純茶10元！動態回顧「10年前手搖價格」曝　他愣：便宜到很扯

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

從泡沫紅茶店到現在的飲料店，台人可以說是離不開手搖飲，但隨著物價上漲，飲料價格也不再便宜。就有網友翻到一張10年前的飲料價格，驚嘆「純茶居然有10元的，根本不可思議吧！南部以前手搖價錢是不是真的很扯？」引發話題。

有網友在PTT的WomenTalk發起閒聊「10年前手搖好便宜」，他的動態回顧跳出10年前的一張照片，是手搖飲店的價格表，這一看令他驚呆，「純茶居然有10元的，根本不可思議吧！南部以前手搖價錢是不是真的很扯？」畢竟現在在新竹地區，一杯純茶都要35塊以上了。

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原PO還提到，聽說2004年的時候，還有一杯9元的飲料，「真假？」貼文引發討論，「2004年中壢街上一堆10元以下的百香紅茶」、「我記得2021好像還是20元（伯爵紅），現在30，所以2014到2020可能都沒漲」、「我以前讀高中大概2010年吧，某連鎖手搖飲純茶大杯20元。」

也有網友表示，「以前就連台北50塊都可以買奶茶配雞排」、「現在都30起跳」、「北投那間飲料名店，目前還有20元的紅茶」、「手搖應該是是漲最凶的」、「現在手搖真的超貴」、「這美麗的價格，想回到過去」、「大概15～20年前，我算過如果要請全班喝珍奶要多少錢，大概是600元左右。」