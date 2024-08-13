獨／「PTT之父」杜奕瑾駕保時捷突右轉　騎士遭撞倒地提告

▲有PTT創世神之稱的杜奕瑾駕駛保時捷，行經士林區時發生車禍挨告。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

被廣大鄉民封為「PTT創世神」的杜奕瑾，日前駕駛新車要價532萬起的保時捷 Cayenne S，行經北市士林區中山北路5段470巷交岔路口時，準備右轉進入中山北路5段470巷，不慎與靳姓騎士發生擦撞，造成靳男人車倒地受傷，杜因此挨告過失傷害罪。士林地檢署偵結，認雙方達成和解，撤回告訴，予以不起訴處分。

今年3月13日晚間7時許，47歲杜奕瑾駕駛愛車欲右轉到中山北路5段470巷（士林萬麗酒店）時，貿然右轉，撞上同向靳姓騎士，導致靳男機車左側車身與其右後車尾發生碰撞，靳當場人車倒地，並受有左膝挫傷併瘀腫傷害。

▼杜奕瑾駕駛愛車與機車騎士擦撞挨告。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方獲報到場處理，請雙方製作談話紀錄，靳事後則驗傷提告過失傷害罪，案件函送地檢署。檢方偵查期間，杜積極與對方談賠償，靳同意和解並具狀撤告，士林地檢署偵結，予以杜奕瑾不起訴處分。

杜奕瑾1995年在台大資訊工程學系就讀時，利用宿舍內的一台486電腦、Linux作業系統及開放原始碼軟體，成功架設了BBS站「批踢踢」（PTT），並擔任創站首任站長，其個人網路代號為「ptt」，與站名相同，PTT鄉民形成的網路文化與言論也影響台灣社會發展，杜奕瑾因此被PTT使用者尊稱為「創世神」或「PTT之父」。