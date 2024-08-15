新北運動中心爆人潮！健身房9PM後「還在排隊」盛況他驚呆

▲示意圖，與本文無關。（圖／unsplash）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣拳后林郁婷11日在奧運奪金，為了慶祝盛事，新北市宣布16座運動中心一星期免費。有民眾14日晚上想去看看，當時已經超過晚上9點，不到1小時就要關門了，「不看還好一看不得了，健身房居然還在排隊XD。」留言處也曝光盛況，「連離峰時段還是一堆人」，引發議論。

有網友14日晚上在PTT的Gossiping板發文問卦，「新北運動中心會不會太多人？」提到運動中心這周都免費，他當晚在某運動中心附近，就打算去看一下，心想已經超過晚上9點，不到1小時就要關門，人潮應該還好，結果一看傻了，健身房還在排隊，「室內限制人數65人，超過要在外面排隊才能入場。」

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貼文引發討論，「下禮拜再看看」、「就算免費我也懶得去= =」、「一個星期後就沒人了」、「原來只要是免費的，就連運動中心也能排隊」、「台北上星期已示範過」、「說實在的，免費期間去根本沒什麼品質」、「笑了，不如去外面跑步」、「我本來平日也會去運動中心游泳，這周直接不去了，因為一定會很多人！」

不過也有網友表示，「從以前就很多人了，羽球場從7、8年前就很難租」、「現在還暑假，才懶得去人擠人」、「很好啊，增加全民運動風氣」、「學生還在放暑假，加上近年健身運動風氣。」

新北市長侯友宜表示，林郁婷是新北女兒，為了慶祝林郁婷奧運金牌，新北市特別加碼300萬加上原有的270萬共570萬，8月12日是郁婷日，淡海輕軌免費搭乘一日，新北市16座運動中心一星期免費，新北市博物館也是一星期免費，感謝林郁婷成為新北之光、台灣之傲。