葉元之喊組「奧運轉播國家隊」　洪申翰：你不要鬧了

▲洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

巴黎奧運許多民眾抱怨需付費才能觀看部分賽事轉播，國民黨立委葉元之認為，奧運的轉播權利金大概五億左右，政府光補助私人拍攝劇集「零日攻擊」都補助了一億多，因此呼籲政府應組「奧運轉播國家隊」，讓大家免費看比賽。對此，民進黨立委洪申翰直言不要鬧了，很多時候免費反而最貴。

洪申翰表示，運動迷都知道，在運動發展的過程中，「使用者付費」的習慣養成非常困難，因為「免費」的吸引力很大。好不容易，經過這些年許多精彩的體育賽事和奧運，民眾逐漸累積「使用者付費」的習慣，甚至也得到越來越多運動員與運動迷的認同。而這也代表大家更意識到，這是對運動產業非常重要的社會投資。而政府的任務，是要讓這個社會投資進到正向循環，讓選手和運動產業的發展，能夠得到更有效益的幫助。

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洪申翰批評，現在葉元之跳出來，大動作召開記者會要求「免費才是好」，這表面看似政府出錢政府扛責，但其實也還是全民出的納稅錢。

只是，這會對於好不容易累積「使用者付費」習慣，又再走了一次回頭路。

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洪申翰指出，這一次在轉播的議題上，有心人士一直暗指政府獨厚廠商，但事實是，獎助制度已行之多年，只要取得轉播權都可申請補助，並沒有獨厚特定廠商或壟斷的問題。問題是在於，這次的奧運，並沒有其他媒體參與競標。

洪申翰說，他很認同中午愛爾達發出的聲明：「體育賽事絕對不是四年一次、不是四年才想到要政府出面。再次強調，不是四年才一次。體育賽事必須永續耕耘，拓展藍海。」數億的資源經費，如果都重押在重要的單項賽事轉播，而減少了持續性的深耕，要怎麼真的開出花來？如果奧運轉播要政府全出資，那台灣也有參與的亞運要不要？那世界棒球經典賽要不要？真的「免費」才是平權嗎？不要忘了，免費的往往最貴。