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前陪練員逆風喊「克莉芙是男的」！　女拳手驚爆有證據

▲▼阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙（Imane Khelif）在66公斤級賽事中，以5比0完勝中國選手楊柳奪金。（圖／路透）

▲ 克莉芙完勝中國選手楊柳奪金。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿爾及利亞拳后伊曼．克莉芙（Imane Khelif）不畏性別爭議，在巴黎奧運奪金證明實力，賽後宣布將對網路霸凌採取法律行動。未料她的前陪練員出面爆料，指控克莉芙「就是男的」，還稱她手上握有每次和克莉芙對打的紀錄，堅持在克莉芙接受檢測證明自己是女性以前，不會改變立場。

根據《紐約郵報》，保加利亞及奈及利亞混血女拳手恩瓦梅魯（Joana Nwamerue）曾多次和克莉芙對練，近日接受Reduxx訪問爆料，「克莉芙有某些內在問題，但他是個男人」，「我會堅持我的說法，直到他接受檢測，向世界證明他是女人，但我們都知道這不會發生」。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 恩瓦梅魯曾和克莉芙對打過三四次。（圖／翻攝自IG）

恩瓦梅魯還透露，克莉芙的隊友曾經找上她，告訴她「伊曼不是男的，她是個女人，是因為和家人住在高山上，受到環境影響，睪固酮或染色體可能發生變化」。

但恩瓦梅魯強調，她和克莉芙對打過三四次，「每件事我都有記錄，我可以確定他對我來說是個男人，那是男性的力量，男性的技巧，一切都是。」

克莉芙去年因不明檢測被國際拳擊總會（IBA）取消世錦賽參賽資格，在巴黎奧運前又被舊事重提，加上《哈利波特》作者JK羅琳、美國前總統川普、特斯拉創辦人馬斯克等名人發聲，使輿論快速發酵。但國際奧會（IOC）多次為她背書，捍衛她的女性身分。

克莉芙奪金後也受訪指控，她受到的霸凌損害人類尊嚴，委任律師布狄（Nabil Boudi）宣布，將針對「社群平台X上的網路霸凌」在法國巴黎提訴訟，起訴書點名JK羅琳及馬斯克等人，法國檢方已經展開調查。

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