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Google非法壟斷！　美國擬強制分拆Android、Chrome

▲Google被聯邦當局盯上 。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲Google被聯邦當局盯上 。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國法院上周裁定，甲骨文（Alphabet）旗下Google因斥資數十億美元，與蘋果達成「預設搜尋引擎」的合作，違反了反壟斷法。美國司法部考慮分拆Google的部分業務，例如安卓（Android）作業系統，或是Chrome網頁瀏覽器及其他選項。

綜合中央社、紐約時報報導，Google上周被法院裁定違反反壟斷法，因其斥資數十億美元成為全球預設搜尋引擎，構成非法壟斷；這項判決被視為美國當局挑戰巨頭市場主導地位的重要首勝。

司法部除了考慮分拆Android、Chrome，也可能迫使Google與競爭者分享數據，採取措施防止Google在人工智慧（AI）產品上有不公平優勢等，甚至考慮試著強迫Google出售廣告搜尋業務AdWords。

聯邦反壟斷監管機構自2020年以來，已對臉書（Facebook）母公司Meta Platforms、亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）和蘋果公司（Apple）提起告訴，主張這些公司都以非法手段維持其市場壟斷地位。

微軟也曾經被聯邦當局視為目標，被控強迫Windows作業系統用戶使用該公司預設的網頁瀏覽器Internet Explorer，最終在2004年與司法部達成和解。

Google去年從搜尋引擎及相關業務中創造了1750億美元（約新台幣5.6兆元）的收入，並透過在搜尋引擎基礎上建立線上廣告業務與其他業務，成為市值2兆美元（約新台幣64兆元）的網路巨頭。聯邦當局與專家對此案的審議工作仍在早期階段，但任何分拆決定都將重創該公司。

Google發言人拒絕回應。此前該公司已承諾，會對裁決提出上訴。

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