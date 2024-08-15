雷雨再炸6天！　安比將成中颱「東北東大迴轉」

▲台灣午後慎防強對流造成的大雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

「大低壓環流」型態持續至下週日，台灣清晨西半部有降雨機會、午後慎防強對流造成的大雷雨。下週一、二西南季風通過仍有雨，下週三高壓增強盛夏再臨。安比颱風將增強為「中度」，不過對台灣沒有影響。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，「大低壓環流」(季風環流Monsoon Gyre)的型態、將持續至下週日，台灣在其邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣很不穩定。今日至下週日(15至18日)各地區最高氣溫約在35、36度左右、大致仍偏熱；清晨西南風與「陸風」輻合，西半部有局部短暫陣雨的機率，午後強對流發展、範圍擴大，有大雷雨發生，應慎防「劇烈天氣」(雷擊、強風及瞬間大雨)。

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今日各地區氣溫為：北部24至35度，中部24至35度，南部24至35度，東部23至36度。

▲輕颱「安比」，將增強為中度，其中心明(16)日掠過本州東南側近海、邊緣掃過本州東南部，再向東北東大迴轉遠離。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

下週一、二(19、20日)「西南季風」通過台灣，因地形抬升，仍有大雷雨，應續防「劇烈天氣」(雷擊、強風及瞬間大雨)。下週三(21日)太平洋高壓增強，各地晴朗炎熱，盛夏再臨。

輕颱「悟空」，在日本東方海面，向北轉東北東前進，距日本很遠。另一輕颱「安比」，將增強為「中度」，受「大低壓環流」導引，其中心明(16)日掠過本州東南側近海、暴風邊緣掃過本州東南部，再向東北東大迴轉、加速遠離，有日本行程應注意。