快訊／雨彈升級「19縣市豪大雨特報」　大雷雨猛轟4地

▲對流旺盛，19縣市豪大雨特報。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

對流旺盛，中央氣象署今（14日）下午1時32分針對19縣市發布豪大雨特報，其中基隆北海岸、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、台南市、屏東縣山區等9地升級豪雨。氣象署也對高雄市、屏東縣、新竹縣、桃園市發布大雷雨即時訊息。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日新北市、南投縣、台南市地區及桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，西半部、花蓮、台東地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署提醒，民眾外出要注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

此外，氣象署下午1時32分針對屏東縣、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時30分；另下午1時34分氣象署也對新竹縣、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時30分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

今天台灣處於大低壓帶中，各地雲量稍多，天氣不穩定，氣象署預報，中午過後對流發展旺盛，各地有局部短暫雷陣雨，易有短延時強降雨，伴隨雷擊及強陣風，尤其西半部地區及東半部山區雨勢更為明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率，並且午後雷陣雨有可能持續到晚上。

▲19縣市豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

豪雨特報

影響時間：14日下午至14日晚上

＊豪雨：基隆北海岸、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、台南市、屏東縣山區

＊大雨：台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣

