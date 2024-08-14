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社會 社會焦點 保障人權

快訊／神鬼女銀行員盜客戶430萬　慘丟工作被離婚再判刑3年6月

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區國泰世華蘭雅分行陳姓女行員，因投資股票、期貨遭套牢，竟挪用客戶共430萬餘元，更害公司被裁罰800萬，事情曝光後，她吃上官司丟工作，婚姻隨之破裂，被依法起訴。法院審理時，陳女坦承犯行，並稱與被害人、公司達成和解，預計得花上66年才能還清。士林地院今（14）日宣判，應執行有期徒刑3年6月。。

法院今天是依銀行法第125條之2第1項前段背信罪，處有期徒刑3年1月；又犯銀行法第125條之2第1項前段背信罪，處有期徒刑3年4月，應執行有期徒刑3年6月。

40歲陳女從2019年至2023年6月間任職銀行行員，卻在2022年12月間至隔年6月間因股票被套牢又得繳期貨保證金，動歪腦筋，盜蓋客戶印鑑取款，甚至得知親阿姨、鄰居帳號，利用權限重建磁條在自己存摺，偽簽盜領款項，前後得手430萬5136元，事後回補124萬2535元。

她當庭有氣無力說，已經與6名被害客戶達成調解，從去年10月起每月償還5000元，預計到123年10月能將124萬2535元償還完畢，至於害公司被金管會裁罰的800萬，也會在118年10月起以每月1萬還款，若款項順利還完得花大約66年8個月，自己真的很有誠意想要還錢，每天無論風雨烈日都花12小時在跑外送，同時還得顧2名孩子。

▲▼ 銀行行員 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲陳姓女銀行行員監守自盜。（資料圖／記者黃宥寧攝）

審判長納悶地問：「那妳知道從118年起每月需還款2萬元嗎？能負擔得起嗎？」陳女無奈地回應，當外送員月收入大約在5到6萬元，但還得撫養年邁父母、祖父母以及2名孩子，事情曝光後丈夫也與她結束婚姻，雖同住一個屋簷下，但她仍是孩子們主要的照顧者，她的語氣中充滿焦慮和無助，顯示出她在承擔沉重的家庭和經濟壓力下的艱辛和無奈。

審判長再進一步詢問當時動機時，陳女娓娓道來表示，家中經濟困境，本來想靠投資股票、期貨改善生活，不料卻被套牢，只好挪用客戶的錢補期貨保證金，否則將面臨被斷頭的風險。

其辯護律師指出，被告案發當時經濟不好，自己也血液流失貧血，種種原因下一時失慮，希望能給予緩刑宣告；國泰銀行代理人張炳煌表示，對於量刑沒有意見，依法判決。
 

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