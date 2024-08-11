獨／餐飲大亨現身駁「外遇渣男指控」　秀妻潑熱水傷曝：不想離婚

記者黃宥寧／台北報導

浪漫一生變調！北市餐飲界聲名赫赫的蔡福興，靠開設24小時西餐聽打響名氣，後又開港式飲茶等，穩健打下事業版圖，實現盆滿缽盈輝煌成就。孰料，結婚46年的髮妻認他長年在外拈花惹草包養女人，決定向法院訴請離婚及請求夫妻剩餘財產，法院判准且得支付5千萬元。年近70歲的蔡董現身駁「渣男」指控，更透露不想離婚真實原因。

▲打造「浪漫一生」西餐廳蔡福興現身駁髮妻的「渣男」指控。（圖／記者黃宥寧攝）

年近70歲的「蔡董」蔡福興氣魄十足地說，前些年女兒和妻子曾聯手打官司要求分財產，因為敗訴未能如願，才改以「離婚訴訟」作為制裁手段。他說早期打拼事業顧餐廳，連睡覺時間都沒有，怎麼可能去把妹，但他承認雙方已分居30年，確實有交女朋友，也有一名27歲的私生子，這一切妻子早已知情，甚至曾去醫院堵過人，他表示，對此他敢作敢當，已依法辦理認領登記。

▼蔡福興手指比出腿上已淡化的疤說是妻子早期用熱水潑的。（圖／記者黃宥寧攝）

蔡董感慨說，早年夫妻倆共度艱辛歲月，攜手打拼奮鬥，但隨著時間推移，餐廳事業蒸蒸日上，妻子不再需要外出工作，本希望妻子能專心照顧3個孩子，但妻子不願煮飯，甚至有次因口角還拿熱水朝他腳潑灑，連皮都掀起來，從那時起，開始覺得妻子很惡毒，夫妻間的感情就此生變至今。

當記者問到「你想離婚嗎？」蔡董瞬間從激動的情緒中平靜下來，深吸一口氣回：「我跟她說過不離婚，孩子的媽媽，為什麼要離婚呢？20多年就這樣過去了...」其語氣中透露一絲無奈和感慨，但他清楚了解，如今只有2個兒子支持他，女兒和妻子站同邊，甚至聽了外人的話反覆上法院訴訟，他就算透過共同友人去勸「不要這樣告來告去，很難看」，但目前的局面仍未有改變，反而還被曝光在媒體上。

▼蔡董拿出跟女兒的LINE對話，女兒卻已讀不回。（圖／記者黃宥寧攝）

這些年來，蔡董的身體狀況每況愈下，儘管賺了不少錢，為家人購置房產和車輛，甚至想將經營餐廳的「撇步」傳授給女兒，但女兒不僅對這些心意漠不關心，甚至直接已讀不回，儘管如此，他仍不死心，嘗試再次發訊息，寫道「父女情還是親…」，請求女兒能與他聯絡。

面對法院的離婚判決，蔡董表示不會提上訴。他深情地回憶起這30多年歲月，強調自己始終無愧於心，早年也因擔心在龍蛇混雜的中山區開餐廳會出事，把帳戶等重要事宜交給妻子保管，最後嘆氣說：「你對我那般無情，我也會灑脫地簽字離婚。」

昔日「餐飲大亨」蔡福興以卓越的經營才能和堅韌不拔的精神，打造「浪漫一生」西餐廳，一度更是黑白兩道「喬事」聖地，其輝煌的事業，從容不迫地迎接每一個挑戰，如今只能以沉重的心情回顧過去，默默承受著當前的困境，讓人不禁為他的落寞與艱辛感到心酸。