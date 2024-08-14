施壓台鐵站務員「瞎扯腳踏車是助行器」　民團道歉：言論欠考慮

▲議員、里長、身障團體陪施暴者到車站找台鐵被毆打女站務員討公道，還稱自行車是助行器。（圖／翻攝畫面）

記者李姿慧／台北報導

台鐵嘉義大林站女站員因勸阻旅客車站內騎腳踏車，前後遭打3次，其中一名施暴者昨（13日）竟帶民代、身障團體人員等10多人，前往車站找受害女站務員，質疑該自行車是「助行器」、「為何不能騎」，引發眾怒。昨也助陣的中華民國青少年體育協會身障運動召集人蔡良慶今在臉書公開致歉，強調反對任何形式暴力行為。

8月7日下午台鐵嘉義大林車站一名老翁在站內騎腳踏車，在其他旅客反映下，一名女站務員前往勸阻，未料卻被老翁出手攻擊，站務員驗傷報警，未料該名老翁昨日偕同地方民代和身障團體人員等10多人到車站討公道，不但包圍受害女站務員，還侵入車站票房和行車室範圍。偕同老翁到大林車站的，除了民進黨籍嘉縣議員江志明、里長等，還有中華民國青少年體育協會身障運動召集人蔡良慶。

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其中江志明向女站員強調老翁是「揮到」站務員，並非「施暴」，還要台鐵給民眾方便。蔡良慶則說，正常人不會沒事隨意在車站騎腳踏車，何況陳翁是腳不方便，「車子是他輔助的東西，輔助不要跌倒」，盼台鐵和站務員將心比心。該事件曝光後，引發台鐵員工和民眾眾怒。

▲中華民國青少年體育協會身障運動召集人蔡良慶。（圖／記者翁伊森翻攝）

中華民國青少年體育協會身障運動召集人蔡良慶今上午在臉書粉專「蔡良慶遊戲人生」發出聲明，指關於昨日發生於大林火車站的事件，他因應家屬邀請前往現場，試圖深入了解衝突的來龍去脈。在此，他要強調，他本人堅決反對任何形式的暴力行為，並嚴厲譴責一切涉及暴力的舉動。無論是在什麼樣的情況下，暴力都不應該成為解決問題的手段。

蔡良慶說，他必須承認，昨日在事件現場所發表的部分言論可能欠缺考慮，未能充分顧及當事人及社會大眾的感受。對於因此引發的誤解與不安，深感遺憾，並在此正式致歉。他真誠希望，未來能夠透過更理性與建設性的方式，來處理類似的事件，避免再度發生類似的情況。

江志明13日晚間也在臉書發聲明喊冤，稱自己公親變事主，被有心人抹黑、帶風向。