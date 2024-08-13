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老翁打站務員「今帶議員鬧車站」　台鐵挺員工：給予法律協助

▲▼台鐵,員工,台鐵員工,列車長。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵有站務員勸阻旅客在車站內騎自行車遭毆打，圖非站務員當事人。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵嘉義大林站女站務員因勸阻旅客車站內騎腳踏車，前後遭毆打3次，站務員報警自救，其中一名施暴者今竟帶民代等10多人，前往車站直接找受害女站務員，且再度違規邊騎腳踏車並嗆「為何不能騎」，台鐵主管協助報警後才離去。台鐵公司表示，站內和月台禁騎自行車，危及員工安全將全力給予法律協助。

一名嘉義站女站務員因阻止旅客在車站內騎腳踏車，前後陸續被毆打攻擊和恐嚇3次，工會曝光該事件後，台鐵也宣布加強路警聯防，責成段站主管注意站區環境，並請路警增加車站巡邏密度，兼顧護車勤務。

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未料其中一名施暴老翁今天(13日)竟然帶著民代和里長等10多人衝進大林站示威，不但大批人馬到處找尋受害站務員，還邊騎腳踏車邊對受害者嗆聲「為何不能騎」，離譜行徑引發台鐵員工眾怒。

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，站務員被攻擊新聞曝光後，今天施暴者找嘉義縣民進黨籍議員江志明和里長等大隊人馬，衝去車站裡頭直接找受害站務員，還當著受害人的面騎著腳踏車，說為甚麼不能騎。

朱智宇說，今天下午近3時左右，加害人帶著縣議員江志明和里長、電視台記者到大林站，不知道有沒有買車票，就直接衝進月台找受害站務員，問他為何不能在大廳騎車，造成受害站務員身心壓力大且恐懼，加害者跟受害者面對面的不法侵害，是不應該發生的事情，台鐵說要協助員工，卻又發生這狀況。

朱智宇質疑，縣議員連這種陳情都接，嚴重影響行車運轉，還違規打開行車室的門，車站行車是攸關列車發車等運作，不希望用政治力掩飾暴力，車站主管後來出面請議員離開和報警。

由於當事人和家屬主張老翁為身障者，質疑該自行車其實是「助行器」，為何不能騎，朱智宇指出，台鐵有提供旅客愛心服務，會協助身障者進出月台和架設渡板上下車服務，但若沒有搭車需求，僅是騎自行車經過前站和後站通行，依照台鐵規章，自行車並非助行器且不能在車站內騎乘，加上有旅客反映差點被撞，站務員僅是依照規定勸阻，再怎麼樣也不能出手攻擊。

針對該起事件，縣議員江志明沒有接聽電話，無法取得回應。

台鐵公司副總劉雙火則表示，月台是提供旅客候車及上下車的旅運設備，如果旅客於月台上騎腳踏車有危及鐵路行車安全及站車秩序，同仁予以勸導，符合台鐵公司規定。

劉雙火強調，對於旅客向同仁施暴，台鐵公司深表遺憾，已請主管慰問外，如該同仁提出傷害告訴，台鐵公司會提供相關法務協助。

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