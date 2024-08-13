議員陪施暴者嗆台鐵女站務員　臉書遭灌爆：支持嘉義修法打人無罪

▲嘉義縣議員江志明、里長孫美鳳等人，陪同打人阿伯到車站找女站務員理論。（圖／翻攝畫面）

記者柯沛辰／綜合報導

台鐵嘉義大林站一名女站務員因勸阻旅客在車站內騎腳踏車，先後遭毆打3次，不料其中一名施暴老翁13日在民進黨嘉義縣議員江志明陪同下，帶著10多人又找上受害女站務員，不僅再次違規騎腳踏車，還嗆聲「為何不能騎？」直到台鐵報警後才離開。事件曝光後，江志明臉書也被網友灌爆，網紅Cheap也痛批「什麼土霸主議員？」

這名女站務員依規定阻止旅客在站內騎腳踏車，遭毆打、恐嚇3次，未料其中一名施暴老翁13日竟帶著民代江志明、里長及電視台記者等10多人，在沒買票的情況下衝進大林站示威，還在月台到處尋找女站務員，甚至邊騎腳踏車邊嗆聲「為何不能騎？」

江志明向女站務員表示，這位老翁是殘障人士，又不是每個人都這樣，應該要給老翁通融、行個方便，「現在輿論都是導向我們不對，這樣不對」。至於肢體碰觸的部分，「可能是你要對他怎樣的時候，他會用手去『撥』開。」

▲▼議員江志明告訴女站務員，應該通融身障者，現在網路輿論一面倒在批評他們，「這樣不對」。（圖／翻攝畫面）

事後，女站務員傳訊向台鐵產業工會秘書長朱智宇求助，「抱歉，我又被打了」、「想知道監視器假如只照到旅客捶我手臂的背影，告傷害能成功嗎？」

事件曝光後，引起網路公憤，大量網友湧入江志明臉書留言譏諷「在地議員是當成流氓了嗎？誰投的啊！」、「議員，請問我可以在您的房間騎腳踏車嗎？」、「打人還幫忙說話？服務處也開放民眾騎乘腳踏車啊！人員出來制止我們打回去如何？」、「支持議員！我們一定要修法讓嘉義縣打人無罪！讓人人都可以在月台上騎腳踏車！」

▲民進黨嘉義縣議員江志明。（圖／翻攝自臉書／江志明）

不過，老翁家屬向中華民國青少年體育協會「陳情」，稱老翁是身障者，騎的不是普通腳踏車，而是「助行器」。

協會也以「大林車站站務員對身心障礙者之不當處理行為」為題發文給台鐵，稱媒體報導內容與事實有出入，因為老翁是身障者，使用的是助行器，「台鐵作為國家重要的公共服務單位，應該以同理心對待所有乘客」、「台鐵人員未能適當處理該名身心障礙者的特殊需求，反而將其視同一般違規行為者進行處理，最終導致事件升級...」

協會要求，台鐵應深入調查此事，並「查明真相」，對站務員處理方式進行檢討、糾正，加強台鐵全體員工對身障者的訓練，並公開承諾未來會對身障者採取更人性化的措施。

對此，網紅Cheap在臉書批評，站務員被打還要道歉，「我們還活在戒嚴時代是不是？什麼土霸主議員阿？更北七的是，家屬說：這台自行車是『助行器』，為何不能騎？笑死，身障但可以騎單車、還會撂人，要不要幫你申請醫學奇蹟？爛死了！」

▼網友貼出現場照片譏諷，「哪裡有賣這台『助行器』？」。（圖／翻攝自臉書社團／靠北台鐵）