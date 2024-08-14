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4月大女嬰「被餵汽油」凶手竟是親爹　被逮認了：想要她死

▲▼奶粉,奶瓶,餵奶,嬰兒,新生兒,寶寶。（圖／CFP）

▲美國一名女嬰，竟被父親餵食汽油。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國德州發生駭人案件，一名24歲父親疑似因為不想分手，竟把「汽油」餵給4個月大的女兒，企圖殺死親生骨肉，幸好孩子母親回家後立即報案，才及時挽回寶寶性命。

福斯新聞報導，這起案件10日發生在德州巴黎市（Paris），嫌犯布里奇蒙（Edgar James Bridgemon）發現警察上門後，一度試圖徒步逃跑，但在短暫追逐後落網。女嬰被緊急送往巴黎地區醫療中心，目前在達拉斯（Dallas）兒童醫療中心救治，情況已明顯改善。

報案人是女嬰母親，她回家後聞到整間屋子都是汽油味，嚇得趕緊追問情況，這才知道布里奇蒙下了毒手，「太可怕了。我覺得再也無法把自己的孩子託付給別人。我只希望我的寶貝回家，我只想要再次抱抱她，這真的讓我心碎。」

▲▼4月大女嬰「被餵汽油」凶手竟是親爹　媽一進門崩潰：整間都是臭味。（圖／翻攝德州巴黎市警方）

▲布里奇蒙試圖殺害親生女兒。（圖／翻攝德州巴黎市警方）

布里奇蒙接受偵訊時坦言，他餵女兒喝汽油，是因為希望孩子死亡。儘管警方並未透露犯案動機，但女嬰母親猜測，這是因為她不想跟布里奇蒙繼續交往。

布里奇蒙面臨謀殺未遂與拒捕指控，目前關押在拉馬爾郡立監獄（Lamar County Jail），保釋金為25.5萬美元（約新台幣823萬元）。

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