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社會 社會焦點 保障人權

24旅客遊金門「5人上吐下瀉」！餐廳檢驗報告出爐：暫排除食物中毒

▲金門醫院、金門衛生局。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲金門縣衛生局針對疑似食物中毒案，檢驗報告日前出爐。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

金門縣衛生局7月1日接獲金門醫院通報，有自由行旅客24人於6月30日晚間到某餐廳用餐後，其中5人當晚出現嘔吐、腹瀉等症狀，疑似食物中毒。經衛生局送驗人體及環境檢體，檢驗報告日前出爐，暫時排除食品中毒的可能。

衛生局指出，有關6月30日5名自由行旅客發生疑似食品中毒症狀於7月1日至金門醫院就醫，經衛生局送驗人體及環境檢體，檢驗報告日前出爐，其中5名患者人體檢體檢出諾羅病毒，6名廚工人體檢體皆為陰性，但因稽查當日無食餘檢體可供抽驗。

▲金門醫院、金門衛生局。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

此外，本案抽驗環境檢體刀具、砧板塗抹物拭子各6件及現場豬肉凍食品檢體1件，其中一間餐廳食品檢體檢出病原性大腸桿菌陽性，其餘皆未檢出。因此沒有足夠證據可判定與此次自由行旅客曾於金門縣用餐之2家餐廳有明確因果關係，故暫排除食品中毒的可能。

衛生局表示，食物檢出病原性大腸桿菌，原因有可能因為調理人員未注意操作衛生、交叉污染食品所致等。微生物的動態消長與製造調理場所的衛生狀況密切相關，因此餐飲業者應當落實食品安全衛生自主管理，並加強內部管理及改善缺失，從源頭降低可能造成微生物污染的風險，以確保調膳食品的安全及衛生。

針對餐廳稽查項目，衛生局指出，有違反食品良好衛生規範(GHP)準則相關缺失者，衛生局均已責令業者限期改善並複查合格。

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