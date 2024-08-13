大進滿88號船長仍扣留泉州飯店　陳雙全攜家屬探視：盼處分簡單化

▲ 澎湖漁船「大進滿88號」遭陸方扣押。（資料圖／記者陳洋翻攝）

記者林名揚、陳洋、許宥孺／澎湖、金門報導

澎湖籍漁船「大進滿88號」因違反大陸伏季休漁規定，7月2日人船被大陸海警扣留，引起各界關心。兩岸交流協會理事長陳雙全等人今(13日)陪同船長家屬前往飯店探視，經兩岸協商後，除了洪姓船長仍有問題需釐清外，4名船員今已獲釋。陳雙全則盼陸方能對船長以行政處分簡單化即可，讓船長早日回家。

大進滿88號漁船事件後，兩岸漁業權緊張升溫，造成事發月餘來溝通斡旋艱難。前立委林炳坤及海峽兩岸交流協會理事長陳雙全、澎湖縣議長陳毓仁等人為此多方奔走協調，今天終於傳來突破性消息，陸方同意先行釋放4名船員，並於今日搭乘「大進滿96號」返回澎湖。

▲兩岸交流協會理事長陳雙全(左3)。（圖／記者林名揚翻攝）

兩岸交流協會理事長陳雙全今日以小三通模式，和前立委林炳坤、議長陳毓仁、吳政杰議員、大進滿船東、船長女兒到大陸泉州探視「大進滿88號」洪姓船長，據悉船長身體狀況良好，但行動受到管控。

陳雙全表示，洪姓船長被安置於飯店，他今日前往探視，目前船長的狀況算是很穩定，同時準備了一些民生用品和人民幣方便他使用，以及船長平日服用的高血壓藥品。

▲澎湖縣議長陳毓仁、船長女兒抵達小三通後，由議會派車直驅機場。（圖／記者林名揚翻攝）

陳雙全說，經與當地台辦聯繫，原則上4位船員沒有牴觸相關法令，而是遵照船長指示行動，因此先行釋放回台，至於洪姓船長還有部分問題需要釐清，希望不要以刑法相關法令處罰，而是用行政處分簡單化，讓船長能早日回家。

至於獲釋的1名船員、3名外籍漁工，今日陸方以海上作業的方式，將船員載送到外海再交由大進滿96號，由於大進滿96號還會在海上作業幾天，因此4名船員預計15日才會回到澎湖。

▲「大進滿88號」因違反大陸伏季休漁規定，7月2日人船被大陸海警扣留，4名船員今日獲釋。（圖／記者陳洋翻攝）

澎湖縣議長陳毓仁表示，感謝前立委林炳坤及海峽兩岸交流協會理事長陳雙全的奮而不懈，未來也將繼續持續努力，無論是透過公部門的力量或是結合民間的居間協調，都將全力以赴保護澎湖縣漁民。期待事件盡快圓滿落幕，讓船長、船員、船隻都能平安回家。