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24小時家樂福「半夜滿滿外國人」　網曝1優勢：台灣人也愛去

▲▼海軍敦睦艦隊磐石艦爆發新冠肺炎群聚感染疫情，其中1例確診官兵於4月17日下午在桂林路家樂福用餐，今日家樂福桂林店緊急宣布暫停營業一日全面消毒。（圖／記者李毓康攝）

▲家樂福桂林店。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

家樂福目前在台灣已超過百家分店，就有網友指出，看到某些門市是24小時營業，好奇半夜都是什麼人去逛？如果要應急買東西，通常會去超商買，會選擇去逛家樂福的原因是什麼？對此，網友大讚，「我都半夜去家樂福採買，人少比較好逛」、「小南門桂林店很多外國人啊」。

有網友在PTT發文，「三更半夜有人逛會逛家樂福嗎？」在現今社會，便利商店已經能夠提供大部分的日常需求，從飲料、零食到生活用品一應俱全，「半夜2、3點會去逛家樂福都哪些人阿？有人有半夜特地去逛過嗎？光電費和人力成本，晚上12點到早上8點營業額能cover？」

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對此，網友指出，家樂福桂林店是很多外國旅客必去的採購地點，「桂林一堆外國人」、「桂林店半夜一堆觀光客」、「西門的那間半夜還是一堆人啊」、「外國人跟台灣人都蠻多的，很多都在買零食飲料泡麵」。

也有網友表示，半夜逛大賣場人少，逛起來很爽，「半夜逛的人當然沒白天多，但也不少了，享受遠離人群的悠哉購物」、「我啊！家樂福在附近，夜貓半夜閒晃走路運動的好去處」、「我還真的曾經半夜睡不著跑去逛，買了一堆生活用品」、「半夜逛很爽，沒有人跟你擠可好好逛」、「高雄鼎山，睡不著去走走，也不少人」。

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