辦公室一整天「只出現3種話」崩潰了！一票人卻大讚：超羨慕

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前崩潰表示，他現在待得職場環境莫名壓抑，一整天下來，同事間的對話可能僅限於「喔」、「好」、「謝謝」等語。沒想到，一票網友卻羨慕不已，直呼「身為I人，我超想要這種工作環境」、「這樣不好嗎？我都希望可以安靜地趕快把事做完回家欸」。

網友在Threads發文直呼，「有人上班的辦公室內，大家都不講話的嗎？一整天可能只說，喔、好、謝謝...就沒了，真的會生病。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

PO文掀起熱烈討論，一派網友認同表示，「待過！三周受不了閃人，連滑鼠聲音都聽得到，也不能常離開位置」、「真的！好無趣的環境」、「這個好可怕，真的會憂鬱，還好我們是歡樂的」、「我都戴耳機，音樂直接放到爆炸」、「有！我公司辦公室跟圖書館一樣安靜，就算我是I人也快受不了，做沒一個禮拜就離職」、「做過3天的公司，一天講不到3句話，後來就沒做了」、「莫名的壓迫感很大，我個人是不喜歡這樣的，所以會覺得辛苦你了...在這種環境」。

不過，也有許多人持不同看法，紛紛回應道「安靜挺好的，公司同事可以講一整天話，我好崩潰」、「當你遇到辦公室橫跨一個區域都可以聽到對方電話的內容時，你就會覺得安靜一點真的比較好」、「極端I人超快樂，一天講的話只有天氣或問午餐吃什麼，開心到升天」、「話不投機半句多，寧願安靜」、「我覺得很好，不太喜歡上班聊天」。