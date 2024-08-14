竹北「貴族托嬰中心」爆虐嬰！　竹椅綁未足歲孩嚎哭

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社會 社會焦點 保障人權

綁竹椅數小時、辱罵幼兒是屎　道禾教育集團驚爆虐嬰

道禾教育集團成立近30年，設立在竹北的托嬰中心被視為是當地頂級機構。（翻攝Google Maps）

▲道禾教育集團成立近30年，設立在竹北的托嬰中心被視為是當地頂級機構。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知名教育機構驚爆虐嬰事件！道禾集團位於新竹竹北的托嬰中心，發生老師為圖輕鬆，每天將未滿一歲的嬰兒綁在竹椅上，或關在嬰兒床及圍欄裡，時間長達數小時，甚至不讓他們喝水，就算孩子哭喊、掙扎，也置之不理，受害嬰兒不只一人。不僅如此，老師還辱罵孩子又臭又髒，根本是屎，中心主管也視若無睹，甚至在聯絡簿上造假、糊弄父母，家長忍無可忍，已驗傷報警。

家長A先生夫婦告訴本刊，位於新竹縣竹北市的道禾竹北校區托嬰中心，可說是當地最「高貴」的托嬰中心，註冊費加學雜費平均每月超過三萬元，但因為空間大、環境好，加上校方宣稱「自然成長」的教育方式，讓他們決定將兒子送到該中心托育，沒想到竟然慘遭虐待。

「兒子回家後，我常發現他身上會有瘀青，幾乎2、3天就會有新傷痕，但老師從來沒有主動提起，一開始我婉轉地向老師反映，老師都回覆小孩學習爬行難免會碰撞，學校裡都是木質地板，有瘀青很正常。」A太太說，她起初也沒多想，直到上個月12日，看到兒子腿上有手指狀傷痕，才驚覺有異，赫然發現校方一連串的虐嬰行為。

A妻上月發現小孩腿上有手指狀瘀青，驗傷報案並調閱監視器後才知兒子遭虐。（讀者提供）

▲A妻上月發現小孩腿上有手指狀瘀青，驗傷報案並調閱監視器後才知兒子遭虐。

A先生也氣憤地說：「警方調出30天的畫面，我兒子到校16天，其中8天一進學校就被綁在吃飯用的竹椅上，每天被綁最少2小時，最多將近5小時，綁完再關進嬰兒床，若扣掉吃點心、吃飯及洗澡時間，每天只能在教室自由爬行一個小時左右，這種待遇連大人都受不了，何況是一個未滿一歲的嬰兒！」

A先生指控竹北道禾托嬰中心，常將小孩綁在圖中竹椅上逾數小時，形同拘禁虐待。（讀者提供）

▲A先生指控竹北道禾托嬰中心，常將小孩綁在圖中竹椅上逾數小時，形同拘禁虐待。

更誇張的是，老師們不僅用拘禁的行為虐嬰，還不斷用言語羞辱A先生夫妻的兒子，甚至開口要A先生的兒子直接「退托」算了，非常離譜。

看過監視器畫面的A先生夫妻，不僅痛批老師們沒有專業及愛心，更質疑這一連串的虐嬰行為是道禾存在已久的問題，因為監視器顯示其中有幾天是其他老師代班，也都熟練地把小孩用竹椅拖進教室，然後丟在角落任其哭喊掙扎，主任這段期間進出教室多次，竟都視若無睹，對於道禾強調的自然教育，A先生夫妻也直斥全是騙局。

2024.07.08 08：26，監視器畫面顯示，A先生的兒子（紅圈者）一進托嬰中心就被綁在竹椅上。

▲2024.07.08 08：26，監視器畫面顯示，A先生的兒子（紅圈者）一進托嬰中心就被綁在竹椅上。

道禾集團則表示，家長向本中心反映孩子有異狀後，本中心即於次一上班日會同縣府社會處調閱監視器畫面，除致贈慰問禮盒並配合退托要求、從優退費。

另也隨即召開「教師保育改善研修」訓練，當下就告誡老師教保不當行為應即刻改善，派主管進駐該班查核與監督；調查過程中，發現該班老師確實因習慣不良造成保育不當，已違反公司規定達不適任狀況，除了將當事老師資遣外，同時亦一倂懲處中心管理主任失職行為。

A妻指控托嬰中心主任（右）多次進出教室，卻對被綁在椅上哭喊的嬰孩視而不見，事後還推稱毫不知情。（讀者提供）

▲A妻指控托嬰中心主任（右）多次進出教室，卻對被綁在椅上哭喊的嬰孩視而不見，事後還推稱毫不知情。

至於課程雖教學紀錄均有記載，但實際上卻未徹底實施，乃經營管理疏漏，經會議討論後，為提升托嬰中心品質，並確保相關問題不再發生，決議將於8/14函送社會處，申請停業至少3個月，徹底進行改善訓練，以期再次博得家長們的信任。

因管理疏失，以致保育未符合家長的期待，道禾托嬰中心全體躬身致歉。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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