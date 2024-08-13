快訊／國家警報大響！雷雨狂轟北北桃　4地暴雨告警

▲部分地區午後出現大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後下起大雨，中央氣象署今（13日）下午2時08分、2時12分針對新竹縣及台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，並針對新竹縣尖石鄉、橫山鄉及新北市新店區與烏來區發布災防告警。

氣象署指出，新竹縣大雷雨持續時間至下午3時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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▲台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

台北市、新北市、桃園市大雷雨持續時間至下午3時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署也針對新竹縣油羅溪(雞油樹下區域)發布災防告警，持續時間至下午2時08分；新北市南勢溪(紅河谷至龜岩寶島區)發布災防告警，持續時間至下午4時12分。

▲新竹縣橫山鄉、新竹縣尖石鄉發布災防告警 。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

大雷雨即時訊息

影響時間：13日白天

＊警戒區域：新竹縣

山區暴雨

影響時間：13日白天

＊警戒區域：新竹縣尖石鄉、新竹縣橫山鄉

大雷雨即時訊息

影響時間：13日白天

＊警戒區域：台北市、新北市、桃園市

山區暴雨

影響時間：13日白天

＊警戒區域：新北市新店區、新北市烏來區