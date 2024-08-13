民進黨盼開臨時會過NCC人事案　洪孟楷嗆：國民黨不答應

▲洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨立院黨團2日發文請立法院長韓國瑜就考試委員、NCC委員人事案進行協商，而韓國瑜也訂明天上午10時30分召開朝野協商。國民黨立院黨團書記長洪孟楷今（13日）質疑，到底現在有什麼非開臨時會不可的理由？為什麼民進黨休會期間才發出這樣的協商需求？因此，國民黨團不會為了民進黨政府的人事案來召開臨時會，「此議題是打假球」。

洪孟楷說，昨天下班前收到明日上午10時半要針對民進黨團提出的兩個人事案進行協商，大家現在不是糾結在什麼時間協商，而是為何民進黨休會期間才要協商？上個會期時，民進黨從未發出這樣的通知。

洪孟楷表示，國民黨團已表態不會為了民進黨政府的人事案召開臨時會，民進黨團若要開臨時會，要有4分之1委員連署，目前為止民進黨也沒有提出4分之1委員連署，臨時會議題看起來就是打假球，不希望變成是互相在放話。

洪孟楷指出，有民進黨團三長、幹部說，因之前有默契在正式會期時不處理人事，要來臨時會處理。他特別回去詢問，包括他自己本人，國民黨團三長從頭到尾沒有這樣子跟民進黨的溝通、承諾，要問民進黨的幹部是跟誰溝通、跟誰有承諾？國民黨團過去沒有聽到這樣的請求，也沒有承諾過任何事，希望各朝野黨團各有自己的政治立場，但不用這樣的放話或甩鍋，尤其是人事部分，請民進黨不要再憑空捏造。

媒體另詢問，若要召開臨時會，是否會提出也要排入選罷法修法？洪孟楷表示，國民黨團針對幾個民生法案都有盤點，但並沒有盤點選罷法，各界也不用去質疑和揣測國民黨團是不是要利用臨時會，做選罷法的相關修法，「自始至終沒有在我們這次的討論裡面，我們是不會把它放入的」。

