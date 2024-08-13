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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠不捨放手小金庫？　馬文君挺韓國瑜、盧業中揭民主基金會密帳

▲國民黨立委馬文君質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委馬文君。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民主基金會執行長一職仍懸而未決，立法院長韓國瑜屬意由政大教授盧業中出任，不過至今仍未定案，藍營認為就是民進黨在「卡盧」。國民黨立委馬文君今（13日）就表示，民進黨長年把民主基金會當成小金庫，「沒為台灣拚到什麼國際地位，卻為綠友友拚到不少位子與經費」，自己挺韓國瑜董事長，支持盧業中任執行長，把民主基金會的黑幕揭開。

台灣民主基金會於6月19日舉行董事會，確認新董監事人選，及韓國瑜接任基金會新任董事長。至於新執行長一職，韓國瑜早在4月即定調，由擁有外交專業的政大國際事務學院副院長盧業中接任。不過，執行長人事案卻遭綠營董事提議擱置，導致韓國瑜已接任董事長逾五十日，執行長仍由原副執行長廖達琪代理。

面對執行長一職難產近兩個月，立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜擬於9月親上火線，在董事會力薦政大教授盧業中擔任執行長，不讓執行長一位繼續懸缺。

藍委馬文君今日指出，韓國瑜所推派的人選盧業中，現任政大國際事務學院的副院長，出任以外交為目的民主基金會執行長，怎麼看都非常適任。但民進黨抵制適才適所的盧業中，恐怕是因為民主基金會多年來，一直被民進黨當成小金庫，沒為台灣拚到什麼國際地位，卻為綠友友拚到不少位子與經費，如去年1至8月期間，民進黨就申請近千萬補助，舉辦與外交毫無關聯的活動。

馬文君續指，根據外媒報導，日前IPAC在台北的年度高峰會，民主基金會是最大贊助者，若以此推斷，之前有美國前國務卿領公關費來台，是不是也由民主基金會支出？到底這樣的花費還有多少？肯定國人也想知道，「支持韓國瑜董事長，支持盧業中執行長，把這張黑幕，揭開來瞧瞧。」

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