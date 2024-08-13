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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟綠假仁假義！柯志恩：國考早準備好　別拿考生當臨時會墊腳石

▲▼國民黨團 召開 說好的學生輔導法 政院跳票 學生權益誰來顧 記者會 洪孟楷 萬美玲 柯志恩 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯志恩批綠委假仁假義。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

NCC與考試委員人事同意案卡關，立法院長韓國瑜將於明日召集朝野協商，討論是否開臨時會處理，民進黨立院黨團擔憂，若未能完成考委人事案，可能影響國考。國民黨立委柯志恩今（13日）則反駁，今年國考的所有準備工作都已就緒，民進黨不必危言聳聽，拿考生權益來為臨時會當墊腳石。

柯志恩指出，民進黨請韓院長召集協商是否召開臨時會，其目的只為通過NCC和考試院正副院長及考試委員的人事案，但民進黨卻不願和在野黨好好協商，反而一再潑髒水，誇張地說「考試委員人事案未如期通過，導致國家考試無法如期舉行，將重創考生權益」。

柯志恩認為，是否召開臨時會可以好好討論，但不必道德綁架。她批評民進黨過去要廢除考試委員，把考試院說的一文不值，之後又把考委人數和任期減少，卻不在乎是否影響考生權益。

她進一步指出，國家考試攸關重大，因此有關典試委員、命題委員和閱卷委員都早已選任，約半年前就啟動籌備。民進黨立委說「考試委員人事案未如期通過，導致國家考試無法如期舉行，重創考生權益」實演的太假，也未免看輕考選部的行政效能。

柯志恩強調，今年9月至年底的國考，所有準備工作都已就緒，最後一場12月的地方和離島特考，約10天前考選部亦將典試委員報院會，通過後如期進行試務工作。換言之，今年的國家考試和新任考試委員一點關係也沒有。

至於明年初的國家考試，柯志恩表示，10月開始報名作業，依例命題和閱卷委員都已事先邀請，不可能等新考試委員通過審查後才開始作業，因為出題的是大學教授們，不是新任的考委。即使10月才通過考委人事案，也比預訂的9月上任晚一個月，時間上絕對來得及，考試院長黃榮村也表示預擬應變方案。

柯志恩認為，新的典試委員也可由考選部先執行，之後再報院追認，這些都是可行權宜之計，民進黨實不必危言聳聽，拿考生權益來為臨時會當墊腳石。

柯志恩批評，過去民進黨完全執政，總把臨時會當成強渡關山、為所欲為的權力擂台，如今已非一黨獨大，但把國會當「立法局」的慣性不改，有關NCC和考試院人事案的處理，對在野黨毫無善意與尊重，甚至提出充滿爭議的名單，然後藉由情緒勒索和道德綁架，逼迫在野黨必須照單全收。

柯志恩說，倘若不願配合，民進黨再結合側翼團體甩鍋在野黨，或扣上癱瘓NCC和考試院、重創考生權益等罪名，這就是民進黨假仁假義的劇本，但這樣的把戲，民眾實在看膩了。

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