90歲阿公跌倒！全家人「想裝監視器」　看護卻怒了：裝了一定告

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前無奈表示，快90歲的爺爺前陣子在家中跌倒，長輩們得知後，打算在客廳、廚房和大門安裝監視器，方便注意老人家的情況；怎料，看護大媽反應超激動，認為他們不信任她且隱私權被侵犯，這讓他不禁疑惑，「在自己家裝監視器，需要看護同意嗎？」

網友在「爆料公社網站」提到，「阿公快90歲，爸媽擔心他白天一個人在家，於是6月份請了一位居家看護，時間是早上9點到下午6點。前陣子阿公跌倒，看護說當時她去全聯買東西，所以不知道會這樣，姑姑知道後就要求爸媽，分別在客廳、廚房和大門裝監視器，她有空會幫忙巡一下。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著強調，「我們不會要看護阿姨去買東西，都是家裡缺什麼，我媽下班後再去買，看護是去買她晚上要帶回家的東西，況且我們從頭到尾都沒有怪她，但看護知道後就很生氣，說裝監視器就是不信任她，也會侵犯到她的隱私。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

於是，原PO母親向對方解釋，監視器只會拍客廳跟廚房，客廳的鏡頭是對準阿公房間，廚房只拍流理台，而大門單純是怕老人家跑出去，並沒有監視她的意思；沒想到，看護激動回應，家裡要裝必須經過她的同意，否則就是違法，「我兒子女兒都是律師，如果你們仍要裝，我一定會告你們。」

對此，網友們紛紛回應，「這個看護絕對有問題，建議換一個」、「兒子、女兒都是律師？當看護是來交朋友的嗎」、「看看家裡有沒有什麼東西不見，不然幹嘛這麼反對裝監視器」、「你是雇主本來就可以裝監視器」、「誠心建議您，先裝好監視器和換看護」、「看護心虛了，裝監視器她無法偷懶做壞事」。